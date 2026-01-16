Renuncia periodista de Repretel tras varios años en la televisora y revela el motivo de su salida

De forma inesperada, un periodista de Repretel renunció a la empresa tras varios años en el canal, donde fue parte de diversos programas. La salida no solo es sorpresiva por la figura de la que se trata y su rol en la televisora, sino también porque estaba en firme desde el año pasado.

El periodista Alejandro Coto confirmó este miércoles a La Nación que puso su renuncia a Repretel a finales de diciembre. El comunicador, quien era parte del equipo de Deportes Repretel, conversó con este diario sobre su adiós al canal de La Uruca.

Alejandro Coto tuvo un paso de unos meses como presentador de 'Giros', de Repretel. (Cortesía Alejandro Coto)

Coto explicó que tomó la decisión debido a que recibió una oferta laboral de parte de una agencia de publicidad y marketing digital que representa a la mayoría de influencers en el país.

“Tengo un año de estar trabajando con ellos, como representantes míos. Ahora paso a ser parte de la agencia como gestor de proyectos con marcas y creadores de contenidos”, comentó.

Actualmente, Alejandro Coto se encuentra realizando el preaviso, por lo que se mantendrá en la empresa hasta finales de enero.

Alejandro Coto, periodista de Repretel, también es creador de contenido

El periodista no oculta que sintió miedo cuando decidió renunciar a la televisora y aceptar la oferta de la agencia, debido a que representaba dejar atrás una etapa muy importante en su vida laboral.

“En mi paso por el canal siempre he estado bastante contento con todo el mundo y las oportunidades que me han dado, en todos los formatos en los que he estado. Le guardo muchísimo cariño a Repretel”, afirmó.

Alejandro Coto, periodista de Deportes Repretel, también fue parte del trabajo de producción de la televisora. (Instagram/Instagram)

Coto expresó que tomó la oferta como un crecimiento en su carrera. También recalcó que él estudió el énfasis de Publicidad en la carrera de Comunicación de la Universidad de Costa Rica y que el periodismo lo llevó como algo complementario, por lo que su nuevo rol también significa dedicarse al área en la que realmente se formó.

“En el canal me dijeron que las puertas están abiertas y que me seguirán tomando en cuenta para proyectos, por lo que no me estoy desvinculando al 100%. Si en algún momento me necesitan para algún formato, voy a estar para ellos por el mismo cariño que les tengo”, declaró.

El comunicador llegó a Repretel para unirse al programa Conexión Fútbol. Luego, fue presentador de Club Gamers y tras esta etapa, se integró al equipo de deportes. El 28 de noviembre del año pasado finalizó un ciclo de tres meses en Giros y volvió a la sección deportiva.

Antes de esta etapa, el joven ya tenía su propio pódcast Mentalidades, que aún sigue vigente.

“Gracias al pódcast yo entré a Repretel. Me llamaron y me dijeron que les gustaba mi perfil. Así fue como llegué. El pódcast todavía lo tengo y la idea es retomarlo para volver con más fuerza en redes sociales”, concluyó.