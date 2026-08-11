Reina de belleza rompe en llanto por terremoto en Colombia: su casa se cayó por completo y mostró los daños

Yuri Copete compartió entre lágrimas los daños sufridos en Chocó, Colombia. La modelo colombiana confirmó que su familia está a salvo, pero pidió ayuda urgente para las personas sepultadas e incomunicadas.

La modelo y exreina de belleza colombiana Yuri Copete, quien fue coronada como Miss Universe Chocó 2020, compartió entre lágrimas cómo vivió el terremoto que afectó a Colombia.

En un video publicado en sus redes sociales, Copete confirmó que su familia se encuentra bien, pero reveló que su casa quedó completamente destruida.

“Los míos están bien, aunque nuestra casa se cayó por completo”, contó la colombiana mientras mostraba parte de los daños.

Copete explicó que se encuentra fuera de Colombia y que decidió hablar sobre la situación después de que varias amigas le pidieran que utilizara sus redes para informar y pedir ayuda para su comunidad.

“Es muy difícil porque me encuentro lejos de mi país. Primero que todo estoy muy agradecida con Dios porque mi familia está bien”, expresó.

La exreina también manifestó su preocupación por la situación en Chocó, departamento colombiano que, según relató, quedó incomunicado y sin energía eléctrica ni internet.

“Hay mucha gente, muchas personas desaparecidas, sepultadas”, dijo visiblemente afectada.

Finalmente, Copete pidió mantener la oración por las familias afectadas y por quienes aún permanecen en medio de la emergencia.

“Yo solo le pido a Dios que tenga misericordia con todas las familias, la gente que conozco”, expresó.

En la última publicación de la mujer, realizada este martes 11 de agosto, dio a conocer que se siguen cayendo casas en Chocó y pidió que llegue ayuda lo más pronto posible.