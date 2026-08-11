Viva

Reina de belleza rompe en llanto por terremoto en Colombia: su casa se cayó por completo y mostró los daños

El país sudamericano vivió un sismo de 7,4 que ya deja más de 200 personas fallecidas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Yuri Copete compartió entre lágrimas los daños sufridos en Chocó, Colombia. La modelo colombiana confirmó que su familia está a salvo, pero pidió ayuda urgente para las personas sepultadas e incomunicadas.
Yuri Copete compartió entre lágrimas los daños sufridos en Chocó, Colombia. La modelo colombiana confirmó que su familia está a salvo, pero pidió ayuda urgente para las personas sepultadas e incomunicadas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaYuri Copete
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.