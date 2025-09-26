Regresa Mad Fava, el festival de hip-hop costarricense

La escena del hip-hop de Costa Rica celebrará la sétima edición del festival Mad Flava, que se realizará en Starview, en San José, el sábado 4 de octubre.

“La intención del festival siempre ha sido la misma: crear un espacio donde se celebre la música por lo que es, no por la popularidad o los números”, afirmó Soultwo, artista y creador del festiva, en un comunicado de prensa.

Para esta edición, el line up contará con talento underground de Costa Rica, encabezado por Soultwo, junto a grandes exponentes como Zero, .45 y Big Fofo. Además, en el evento habrá invitados internacionales como L Nano (México).

El festival inicia a las 6 p. m. El precio de las entradas es de ¢5.500 y están a la venta en latiqueteracr.com.

“Además de los conciertos, los asistentes podrán disfrutar de venta de ropa y mercadería, exposiciones de marcas, un Tattoo Day y la proyección de un documental, celebrando así la cultura hip-hop costarricense en todas sus formas”, agregó la organización.

Este es el cartel de artistas que participarán en la sétima edición Mad Flava. (Cortesía)

