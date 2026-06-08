Viva

Regresa la magia de Soda Stereo a Costa Rica: todo lo que debe saber sobre el concierto que revive los éxitos de Cerati y compañía

El espectáculo rinde homenaje al legado de la afamada banda argentina y traerá a nuestro país un montaje especial

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Ecos Soda Stereo
De acuerdo con la producción, el concierto 'Soda Stereo Ecos' traerá a Costa Rica un impactante montaje audiovisual. (Cortesía Jogo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Concierto internacionalConciertos 2026Ecos de SodaSoda Stereo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.