Regresa la magia de Soda Stereo a Costa Rica: todo lo que debe saber sobre el concierto que revive los éxitos de Cerati y compañía

De acuerdo con la producción, el concierto 'Soda Stereo Ecos' traerá a Costa Rica un impactante montaje audiovisual.

En un concierto que estará cargado de recuerdos y buena música, los fans de Soda Stereo en Costa Rica tendrán la oportunidad de revivir éxitos como De música ligera y Persiana americana. Se trata del show Soda Stereo Ecos, que se presentará en unos meses en nuestro país.

La productora Jogo confirmó que la fecha del recital será el 11 de noviembre y que el escenario en el que se rememorará el legado de Gustavo Cerati y compañía es el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

“El evento promete revivir la magia, la energía y el repertorio de una de las bandas más influyentes en la historia de la música latina”, manifestó Jogo en un comunicado de prensa.

De acuerdo con la producción, el espectáculo está diseñado como una experiencia audiovisual de primer nivel. Los organizadores prometen una puesta en escena imponente y un sonido fiel al trabajo de Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti.

“Traer un concepto como Ecos a Parque Viva nos emociona muchísimo. Todos sabemos lo que significa Soda Stereo para el público aquí, así que el reto es grande. En Jogo nos estamos asegurando de producir un gran show y que la experiencia sea increíble de inicio a fin”, mencionó Adrián Gutiérrez, gerente general de la productora, en la información de prensa.

El concierto es apto para todo público. Los menores de edad deben ingresar acompañados por un adulto.

En el sitio eticket.cr, la preventa de entradas está disponible desde este lunes 8 de junio para los clientes de las tarjetas American Express. El martes 9, desde las 9 a. m., será el turno para los tarjetahabientes de BAC y el miércoles 10, también a las 9 a. m., se dispondrá la compra para cualquier tipo de tarjeta.

Los precios y localidades son:

Terrazas A y B: ¢34.000.

Lateral 501, 502, 504, 505: ¢42.000.

Lateral 401, 402, 404, 405: ¢48.000.

Central 503 y 403: ¢58.000.

Golden Circle: ¢72.000.

A estos montos se les deben sumar los cargos por servicio.