Algunas respuestas son entusiastas, nivel fanático que escucha el Canción animal mínimo una vez a la semana. Otras son de desconcierto, ante el recuerdo de que Gustavo Cerati partió de este mundo en el 2014 y que como él no hay dos. Sin embargo, en todas las respuestas hay un factor común: la curiosidad. El anuncio de que Charly Alberti y Zeta Bosio volverían a los escenarios como Soda Stereo y que en su concierto su fallecido líder, vocalista y amigo no estará pero a la vez sí lo hará intriga a todos, no solo en Buenos Aires, donde Soda Stereo es patrimonio, sino en América Latina completa. ¿Se puede vivir la experiencia Soda Stereo sin un tercio de la receta única e irrepetible?