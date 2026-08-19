Regresa la fiesta urbana que marcó el reggae en Costa Rica: Dj Kendo y Dj Jeren se reúnen para un show imperdible

Kendo y Jeren se conocen de toda la vida, pues eran vecinos. Ahora se reúnen reencuentran para recordar los tiempos de 'Fyah Red', en Club Vértigo.

Hubo una época en la que las noches de Club Vértigo, en Paseo Colón, tenían un sello particular: reggae, una pista llena y dos nombres que se convirtieron en referentes de la fiesta urbana en Costa Rica, DJ Kendo y DJ Jeren.

Ahora, más de ocho años después de haber dejado de compartir tarima, los dos DJs volverán a presentarse juntos.

El reencuentro será el 5 de setiembre en el Centro Comercial Vía Lindora, con el evento Kendo x Jeren: Revival Block Party, una fiesta que busca recuperar parte de la energía que caracterizó a la dupla y que inyectó a una de las épocas más recordadas de la vida nocturna costarricense.

Lo más llamativo del show, es que los DJs no mezclarán por separado; Kendo y Jeren se presentarán en formato back-to-back, es decir, ambos harán la tarea en equipo.

La cita llega después de varios años en los que cada uno tomó su propio camino profesional.

“Sabemos que va a estar completamente lleno. Lo que quiero lograr, sobre todo para la gente que nunca nos ha visto, es que puedan vivir la experiencia como cuando comenzamos hace 10 o 15 años. Me encantaría que durara tres días porque no nos da tiempo de poner todo”, dijo Jeren.

Además, Jeren añora que el público que los siguió varios años atrás reviva la propuesta y pueda sentirse como en aquellos buenos tiempos.

Para Kendo, esta es una oportunidad de ver a “dos de los mayores exponentes de reggae en el país”.

“Nos complementamos bien. En mi opinión, es el mejor show de reggae que la gente podría presenciar aquí en Costa Rica este año”, agregó emocionado.

Quieren recuperar la energía de aquellos años

Revival Block Party será un show con un montaje audiovisual especial, efectos especiales y experiencias inmersivas. La intención es recrear el aura que ambos DJs llevaron a escenarios como el club Vértigo y el festival Fyah Red.

De hecho, por la forma en que estará ambientado todo, hará recordar las presentaciones internacionales que ambos realizaron en Jamaica, España, Holanda, Bélgica y Alemania.

Por su parte, el repertorio estará enfocado en las raíces del reggae y el dancehall. Entre las canciones que forman parte de esa memoria musical están Wear I Come From Far, de Chronixx y Let’s Do It Again, de J Boog.

Kendo considera que uno de los principales atractivos de su propuesta está en la manera en que ambos convierten el reggae en una experiencia colectiva.

“Nuestra diferenciación siempre ha sido lograr que el reggae, siendo un ritmo lento o pasivo, se convierta en una euforia colectiva y una fiesta total. Eso es lo que le vamos a ofrecer a la gente”, comentó Kendo.

DJ Jeren y DJ Kendo tocando juntos en el año 2017. (Fotografia de archivo: Alejandro Gamboa Madrigal )

La expectativa por el reencuentro se refleja en la venta de entradas. La producción confirmó que el evento se encuentra sold out en primera y segunda etapa; sin embargo, aún quedan boletos disponibles en la tercera etapa, con pocas localidades en general a ¢15.820 y VIP a ¢23.730. Los boletos se pueden comprar en Smarticket.

Para el evento, Jeren aconsejó utilizar ropa cómoda y tenis, especialmente porque la propuesta está pensada para que el público permanezca activo durante buena parte de la fiesta.

Por su parte, Kendo pidió llegar temprano. La experiencia, dijo, comenzará desde la apertura de puertas, con otros DJs, activaciones de patrocinadores y diferentes momentos antes del espectáculo principal.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años.

Una historia que comenzó en el barrio

La relación entre Kendo y Jeren va más allá de la música. Ambos fueron vecinos desde muy jóvenes y fue Jeren quien introdujo a Kendo en el mundo de los tornamesas.

Con el paso de los años, la relación también tuvo momentos de distanciamiento. Ambos reconocen que existieron diferencias, pero aseguran que la música terminó siendo un punto de encuentro.

Jeren explicó que mantiene respeto y cariño por quien en algún momento fue su aprendiz.

“Para nadie es un secreto que hemos tenido nuestras diferencias, pero yo siempre trato de ser profesional. Le tengo mucho respeto y cariño a Kendo a pesar de todo; fui su mentor, lo metí en este mundo y ver que hoy subsiste por sí solo me hace sentir orgulloso”, aseguró Jeren.

El DJ también aclaró que nunca hubo un enfrentamiento personal, tal como algunos seguidores llegaron a imaginar.

“No nos odiamos como la gente a veces piensa; si nos vemos, nos saludamos, y aunque la amistad se haya transformado, la música y el público están por encima”.

Kendo, por su parte, destacó la evolución que ambos han experimentado durante estos años.

“Ahora es un Kendo más maduro, más consciente de lo que está haciendo, no solo como DJ, sino en la producción musical y de eventos”.

Para él, el reencuentro también responde a una petición que los seguidores han mantenido durante años.

“Podemos hacer esta conexión y darle al público lo que realmente han estado pidiendo. La locura que he visto entre sus fans y los míos, desde que se anunció el show, confirma que la expectativa es gigante”.

De esta manera, los músicos dejan de lado toda diferencia, enfocándose en lo que mejor saben hacer: mezclar reggae para sus fans. Ambos prometen no desaprovechar la oportunidad, regalando profesionalismo, buena música y una combinación de viejos y nuevos recuerdos.