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Regresa la fiesta urbana que marcó el reggae en Costa Rica: Dj Kendo y Dj Jeren se reúnen para un show imperdible

Tras más de ocho años de separación, los artistas volverán a compartir escenario. El espectáculo ‘Revival Block Party’ los trae de vuelta

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Por Fiorella Montoya
Los DJs Kendo y Jeren se conocen de toda la vida pues eran vecinos y ahora se reúnen nuevamente para recordar los tiempos de 'Fyah Red' en Club Vértigo.
Kendo y Jeren se conocen de toda la vida, pues eran vecinos. Ahora se reúnen reencuentran para recordar los tiempos de 'Fyah Red', en Club Vértigo. (Suministrada/Suministrada)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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