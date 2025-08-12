Viva

Reencuentro histórico: Jonas Brothers y Demi Lovato cantan juntos tras 17 años de ‘Camp Rock’

Interpretaron ‘This Is Me’ y ‘Wouldn’t Change a Thing’, temas icónicos de las películas de Disney

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y La Nación / Argentina / GDA

En medio de su gira Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour, la agrupación Jonas Brothers sorprendió a su público con una invitada especial. Joe, Nick y Kevin Jonas recibieron en el escenario a Demi Lovato para revivir algunos de los éxitos de la película Camp Rock.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jonas BrothersDemi LovatoCamp RockDisneyJoe Jonas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.