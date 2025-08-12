Reencuentro histórico: Jonas Brothers y Demi Lovato cantan juntos tras 17 años de ‘Camp Rock’

En medio de su gira Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour, la agrupación Jonas Brothers sorprendió a su público con una invitada especial. Joe, Nick y Kevin Jonas recibieron en el escenario a Demi Lovato para revivir algunos de los éxitos de la película Camp Rock.

A 17 años del estreno del largometraje de Disney, el reencuentro tuvo lugar el domingo 10 de agosto y desató la euforia del público con temas como This Is Me y Wouldn’t Change a Thing. El momento evocó la nostalgia de quienes crecieron con la saga y recuerdan cómo lanzó al estrellato a Joe Jonas y Demi Lovato.

LEA MÁS: ¡Demi Lovato se casó! De un oscuro pasado a su final feliz

El concierto se realizó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Uno de los momentos más vibrantes de la noche llegó cuando Lovato y Joe Jonas interpretaron la canción que marcó su historia en la película, This Is Me. En la trama, Mitchie —personaje de Lovato— dedicó ese tema a Shane, interpretado por Jonas, como una declaración musical que consolidó el vínculo entre ambos.

Joe Jonas y Demi Lovato, quienes fueron novios, se abrazan luego de cantar juntos y revivir los recuerdos de sus fans. (Instagram Demi Lovato /Instagram Demi Lovato)

Antes de salir al escenario, Joe Jonas publicó en su cuenta de Instagram un video junto a Demi Lovato. En la grabación caminaron hacia el público mientras simulaban interpretar Wouldn’t Change a Thing.

La presentación no solo emocionó a los asistentes en el estadio. En redes sociales, fanáticos de la película compartieron fotografías, videos y mensajes recordando la conexión entre Lovato y Jonas.

LEA MÁS: Demi Lovato revela las secuelas de su sobredosis en impactante confesión

Joe y Demi se conocieron en 2007 durante el rodaje de Camp Rock. En 2010 confirmaron un breve noviazgo y, aunque decidieron terminar la relación, mantuvieron una amistad que perdura. Lovato también ha conservado un trato cercano con Nick y Kevin Jonas.

Los Jonas Brothers y Demi Lovato se unieron luego de 17 años de las películas de 'Camp Rock'. (Instagram Demi Lovato /Instagram Demi Lovato)

El reencuentro reavivó el interés de los seguidores por una posible secuela de Camp Rock, pues aunque solo se filmaron dos entregas, la actuación conjunta despertó especulaciones sobre una tercera parte. Ninguno de los involucrados ni Disney ha confirmado un nuevo proyecto.

La primera película de Camp Rock se estrenó en 2008 y fue un éxito para Disney Channel. El día de su lanzamiento en cines, alcanzó cerca de nueve millones de espectadores, lo que la convirtió en la tercera producción más vista en la historia del canal, solo detrás de High School Musical 2 y Los hechiceros de Waverly Place: La película. En 2010 se estrenó la secuela, que cerró una franquicia con miles de seguidores en todo el mundo.