¡Demi Lovato se casó! De un oscuro pasado a su final feliz

Este domingo 25 de mayo, la reconocida cantante Demi Lovato contrajo matrimonio con su pareja, Jordan Lutes, en una elegante ceremonia celebrada en California, Estados Unidos.

Lovato y Lutes se conocieron en 2022 durante la grabación del álbum Holy Fvck y oficializaron su relación en 2023.

Tal vez la recuerde por su papel en Camp Rock, pero Demi Lovato no solo fue una estrella infantil de Disney: también vivió años marcados por las adicciones, la presión mediática y una hospitalización tras una supuesta sobredosis de heroína en 2018.

Hoy, esta joven que luchó contra tantos demonios ha encontrado su final feliz. Demi acaba de casarse con quien describió como el amor de su vida, el músico Jutes, en una ceremonia íntima que dio inicio a una nueva etapa en la vida de la cantante.

La ceremonia Demi Lovato y Jordan Lutes se llevó a cabo en California.

La artista dio el “sí, quiero” luciendo un lujoso vestido de la diseñadora Vivienne Westwood.

“Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, a menudo volvía a los diseños de Vivienne, en especial a cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo”, expresó Lovato a la revista Vogue, medio que tuvo la exclusiva del esperado matrimonio.

Además del vestido, la revista reveló que Lovato y Jutes se conocieron en enero de 2022 en un estudio de grabación, mientras ella trabajaba en su álbum Holy Fvck. A partir de ese encuentro nació una sólida amistad que pronto se transformó en una historia de amor, la cual hicieron pública en agosto de ese mismo año y que oficializaron en la alfombra roja durante la gala previa a los Grammy, en febrero de 2023.

El compromiso llegó en diciembre de ese año, cuando el también productor le propuso matrimonio a Lovato durante una cena íntima en Los Ángeles. La propuesta incluyó una serenata con guitarra y un anillo de compromiso con un diamante en forma de pera de 4,5 quilates, valorado en $150.000.

“Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida. Mi amor, estoy más que emocionada. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas”, escribió Lovato en su perfil de Instagram, donde acumula 153 millones de seguidores.