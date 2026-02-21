Redes se llenan de indignación por polémicos comentarios de cantante costarricense sobre Jesús y el 9/11

Sheko, cantante urbano costarricense, estuvo como invitado en una transmisión en vivo realizada en el canal de Kick (plataforma para streamings) del influencer Keiz. Su aparición fue más que polémica y llenó las redes sociales de comentarios negativos.

El artista hizo varias aseveraciones infundadas de corte conspiranoico, que generaron gran indignación y burlas. Especialmente, fueron las referidas al atentado contra las Torres Gemelas y a temas religiosos las que más controversia causaron.

Anteriormente, el cantante ya fue invitado por Keiz y, en esa ocasión, aseguró que el ataque del 9/11 se trataba de un “ritual maligno”. Incluso, de forma falsa, dio como un hecho constatado que en los videos de aquel trágico momento se llegó a dibujar un diablo (la representación que suele dársele) en el humo que se desprendía de los edificios.

Ahora, Sheko llegó al espacio para profundizar su narrativa y esta vez fue más allá. Entre sus comentarios más controversiales, aseguró que Jesús habría nacido el 11 de setiembre.

“Resulta impresionante saber eso. Jesús nació un 11 de setiembre. El 11 de setiembre de 2001, Keiz, fue un ritual a máximo nivel de parte de los sionistas”, dijo.

Si bien es cierto que la fecha de la Navidad fue retomada de las festividades romanas, no existe ningún registro histórico ni algún texto sagrado que especifique el día en que se daría el nacimiento de Cristo.

Este fragmento de la transmisión fue compartido por varias cuentas de TikTok y se viralizó. No obstante, en los comentarios, lo que abundan son críticas.

“¿Cómo se prestan para dar tan mala información, por Dios?”, “Vendrán falsos profetas”, “Filosofía de microondas; gente, hay que estudiar y no hablo de ir a la universidad, sino de aunque sea leer libros en PDF pirateados”, “¿De dónde saca eso?”, fueron algunos de los mensajes.

Por otra parte, aludió a Osama Bin Laden, George Bush, “las élites” y hasta a Jeffrey Epstein en una compleja argumentación, sin fuentes ni mayor trasfondo, que busca relacionar el atentado del 11 de setiembre con Jesús y el satanismo. También, enfatizó en que todo fue “simbólico”, con el objetivo de controlar a las masas.

“Creo que el mae ni había nacido. Los que vimos eso por TV cuando pasó... no hay palabras para explicarlo”, “Después dicen que en Costa Rica nadie apoya, pero vea el contenido que hacen”, “Entonces, tantas víctimas fueron simbólicas, según él”, externaron varios usuarios.