La amistad que han construido durante años en las plazas y los escenarios del freestyle costarricense los une, pero cuando llegue el momento de tomar el micrófono, cada uno tendrá que defender su propio nombre. Los cuatro representantes de Costa Rica en la Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026/27 tienen claro que quieren conquistar el campeonato, aunque también coinciden en algo: el primer rival que deberán vencer es cada uno de ellos.

SNK, Eros EQ, Kenyari y Blackhawk competirán en el torneo este sábado 28 de noviembre. El evento se realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Los cuatro conocen bien las exigencias de este circuito. SNK es uno de los nombres más experimentados de la escena nacional, quien ya fue campeón de la regional y celebra 10 años desde su primera participación en Red Bull Batalla; Eros EQ regresa como subcampeón de la edición anterior, mientras que Kenyari y Blackhawk buscarán aprovechar una nueva oportunidad para alcanzar el título centroamericano.

Uno a uno, su rival a vencer

De cara a la competencia, cuando se les preguntó quién era el rival a vencer, ninguno puso primero la mirada en los competidores de otros países.

SNK enfrenta la Red Bull Batalla Centroamérica como el costarricense con más experiencia. El artista ya fue campeón de una regional. (Cortesía)

“Uno de los rivales más contundentes a vencer soy yo, y sigo siendo yo”, respondió SNK, quien reconoce que, después de una década en estas competencias, ha aprendido a transformar la presión que representa su trayectoria en una motivación.

La competitividad también está presente en Eros EQ, quien llega a Bogotá con una motivación distinta a la de sus participaciones anteriores.

El subcampeón de la edición pasada reconoce que, en su última presentación, sintió una presión excesiva por conseguir la victoria. En aquel momento, el resultado parecía determinar su futuro profesional y económico, una carga que terminó afectando la manera en que disfrutaba la competencia.

“Sentía que era el único camino. Sentía que si no la ganaba, se me iba a acabar ahí la vida y el mundo”, recordó. Para esta edición ha trabajado especialmente en su fortaleza mental y quiere regresar a la esencia que lo llevó a enamorarse del freestyle.

Eros EQ llega a la Red Bull Batalla Centroamérica como el subcampeón de la edición anterior. Para este nuevo encuentro, busca el cetro. (Cortesía)

El MC considera que sus habilidades sobre el escenario están consolidadas y que el desafío ahora consiste en confiar plenamente en ellas.

En el caso de Kenyari, quien disputará su tercera Centroamericana, el reto personal está relacionado con encontrar un equilibrio entre su identidad artística y la efectividad que exige una batalla de freestyle.

Cuando se le preguntó por el rival que más le preocupa, respondió con humor: “En esta ocasión... tal vez lo conocés, el tal Kenyari”.

La concentración es para el limonense su técnica este año, pero también tratará de sacar provecho del público colombiano al que se enfrentará por primera vez. “Hay un respeto por parte de los otros competidores. He sido prácticamente el último en ser elegido en las ediciones en las que he estado; eso es un punto a favor. Con respecto al público nuevo, me encanta sorprender, me agrada estar ante gente que nunca me ha visto”, manifestó.

El limonense Kenyari participará por tercera ocasión en la Red Bull Batalla Centroamérica. De cara al torneo, se siente ilusionado por rapear frente al público colombiano. (Cortesía)

Blackhawk, quien asume su segunda participación en esta instancia, también identifica su propio desempeño como el principal desafío. Llega con más madurez y experiencia después de haber compartido escenarios con competidores que le exigieron desarrollar nuevas habilidades.

“Yo mismo, ese día sería yo mismo”, contestó sobre el contrincante que desea vencer. Entre sus fortalezas destaca la confianza en sus posibilidades y la experiencia que ha acumulado en las competencias de Red Bull. También considera fundamental contar con sus compatriotas cerca durante los enfrentamientos.

El título y un boleto a Perú

La Final de Red Bull Batalla Centroamérica 2026/27 reunirá a 16 MCs de seis países: Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana.

Además de los costarricenses, el cartel incluye a Androide, de Honduras, campeón de la edición 2025/26 y Numenosis, de República Dominicana, quien obtuvo el tercer lugar en el torneo anterior.

Por segunda ocasión, Blackhawk clasificó a una final centroamericana de Red Bull Batalla. (Cortesía)

Por la fase de aplicación clasificaron Aldahir, Gabriel, UFO y Zandert, de Panamá; Juana y Ritmodelia, de Guatemala; KDT y Reimy, de República Dominicana; Pain KG, de Honduras y Zaki, de El Salvador.

La jornada tendrá como host al costarricense/mexicano Bana, mientras que el jurado estará integrado por Éxodo Lirical, de República Dominicana; Índico, de Panamá, y RVS, de Costa Rica. El colombiano JBeat será el encargado de musicalizar los enfrentamientos.

La competencia se realizará el sábado 28 de noviembre y podrá seguirse mediante los canales oficiales de Red Bull Batalla. La programación contempla el warm-up a las 6 p. m., el sorteo a las 6:30 p. m. y el inicio del espectáculo a las 9 p. m., hora de Costa Rica.

El ganador obtendrá el boleto para representar a Centroamérica en la Final Internacional de Red Bull Batalla, que se celebrará en Perú en 2027.