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¿Recuerda Acuamanía? Revelan el tétrico estado actual del que fuera un famoso y visitado balneario en Heredia (Video)

El creador de contenido Diego Garro mostró el abandono de las instalaciones, que durante la década de los noventa recibió a miles de familias costarricenses antes de su inesperado cierre

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Por Fiorella Montoya
En su época de mayor éxito, el parque recreativo Acuamanía llegaba a recibir hasta 1.500 personas por día.
En su época de mayor éxito, el parque recreativo Acuamanía llegaba a recibir hasta 1.500 personas por día. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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AcuamaníaDiego Garro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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