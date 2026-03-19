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Reconocido periodista Paul Ulloa tiene nueva casa luego de su despido de Extra TV

El comunicador dio la noticia en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya
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Paul Ulloa tiene más de 30 años de carrera. (Grupo repretel)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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