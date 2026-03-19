Reconocido periodista Paul Ulloa tiene nueva casa luego de su despido de Extra TV

El reconocido periodista Paul Ulloa sorprendió la tarde de este jueves 19 de marzo con la noticia de que ahora formará parte de radio Columbia y dio a conocer el rol que tendrá.

“A partir de este lunes me incorporo a Noticias Columbia como jefe de redacción y contenidos. Me encuentro agradecido por la oportunidad de seguir aportando al periodismo con compromiso, experiencia y responsabilidad”, afirmó en un comunicado el periodista.

Además, la radioemisora le dio una cálida bienvenida. “Ulloa cuenta con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación tanto en radio como en televisión”, escribieron.

También dieron a conocer el propósito de su llegada al noticiero. “Responde a la visión estratégica de la emisora de continuar fortaleciendo su propuesta informativa, sumando talento y experiencia a un equipo liderado por su directora Evelyn Fachler”, continúa el comunicado.

Ulloa y Fachler ya han trabajado juntos tras muchos años de compañerismo en Repretel,donde laboró por 24 años de su carrera.

El periodista regresa a los hogares costarricenses tras haber sido despedido de Extra TV en setiembre del 2025.