Paul Ulloa anuncia su salida de Repretel: ‘El cierre de NC Once marca un antes y un después’

El reconocido periodista Paul Ulloa anunció este viernes que dejará de trabajar en Repretel, empresa en la que se desempeñó por 24 años. Esta decisión fue motivada por el cierre de NC Once, el noticiero de canal 11 que el comunicador dirigía, según confirmó a La Nación.

Tras su salida de Repretel, Ulloa mencionó que ha recibido varias ofertas laborales que todavía está analizando. En los próximos días decidirá donde expandirá sus horizontes, a través de una elección que tomará junto con su familia, a la cual considera su “base fundamental”.

“El cierre de NC Once marca un antes y un después. Aunque me quedé en la empresa, esto me abrió la idea de cerrar un ciclo de 24 años y un poco más, de cambiar de aires, buscar un poquito más de soltura y explorar otras oportunidades”, comentó el periodista.

Paul Ulloa tuvo la tarea de informarle a la audiencia del cierre de 'NC Once'. El periodista y presentador les agradeció por su compañía durante 20 años. Foto: Grupo Repretel

Desde que anunció su partida de la televisora, Ulloa expresó su gratitud por los mensajes de apoyo por parte de los televidentes. Durante sus 24 años como periodista en Repretel, afirmó que siempre procuró trabajar “pensando en la gente, tratando de ser serio y equilibrado”.

“Agradezco mucho a las personas que nos vieron muchas veces o solo una vez. Agradezco que me hayan dejado entrar en sus hogares, porque no cualquiera logra esa preferencia (...) No quiere decir que me voy a desaparecer, porque no me voy a desaparecer. Les agradezco mucho”, añadió el comunicador.

NC Once dejó de transmitirse el pasado 1.º de marzo, cuando la empresa anunció que fusionaría este noticiero con Noticias Repretel para “robustecer la oferta informativa” hacia los costarricenses, aprovechando la experiencia, tecnología y personal capacitado de la televisora. En ese momento Ulloa no fue despedido, sino que fue trasladado a Noticias Repretel como jefe de información, un cargo que ocupó por 21 días. NC Once estuvo al aire durante 20 años.

Para acercarse a sus seguidores, el comunicador también compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, donde expresó su gratitud, nuevamente, por cerrar un ciclo de trabajo. “Hoy cierro un ciclo de 24 años en Repretel, llenos de trabajo y pasión. Por eso doy gracias a Dios por sus bendiciones, a mi familia por el apoyo y a todos los que siempre han sido parte del círculo dentro y fuera del televisor. En el camino nos volveremos a encontrar”, escribió Ulloa en la red social.