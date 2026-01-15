Reconocido actor sufrió convulsión en programa en vivo y causó fuerte preocupación

El reconocido actor brasileño Henri Castelli enfrentó una emergencia médica la mañana del 14 de enero, durante una prueba semanal del reality Big Brother Brasil 2026. El participante presentó una crisis convulsiva en plena transmisión, lo que obligó a la producción a interrumpir la actividad y solicitar atención inmediata.

Castelli, de 47 años, recibió asistencia dentro de la casa y fue trasladado a un centro médico cercano para una evaluación clínica.

Tras el alta médica inicial, el actor regresó a las instalaciones del reality. Sin embargo, horas después sufrió un segundo episodio convulsivo, lo que motivó un nuevo traslado al hospital.

El presentador del programa, Tadeu Schmidt, confirmó durante la emisión que Henri Castelli no continuaría en el programa, aunque aclaró que su estado de salud se mantiene estable.

Schmidt también señaló que Castelli se sometió a exámenes médicos antes de ingresar al reality y que en ese momento no se evidenció ningún problema de salud que impidiera su participación.

El incidente causó conmoción entre los demás participantes del programa. Durante el reto para elegir al líder de la semana, varios concursantes reaccionaron con gritos y muestras de ansiedad al ver al actor desvanecersefrente a ellos.

Henri Castelli cuenta con una amplia trayectoria en la televisión brasileña. Participó en producciones como Pecado capital, Esplendor y Bang bang, que consolidaron su popularidad en el país sudamericano.