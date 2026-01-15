Viva

Reconocido actor sufrió convulsión en programa en vivo y causó fuerte preocupación

El artista era parte de un reto cuando sucedió el desvanecimiento

Por Fiorella Montoya
Henri Castelli convulsionó durante una prueba semanal transmitida en Big Brother Brasil 2026.
Henri Castelli convulsionó durante una prueba semanal transmitida en Big Brother Brasil 2026. (Instagram/Instagram)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

