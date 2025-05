Reconocido actor de Televisa es acusado de intentar abusar de influencer mexicana

La influencer mexicana Fer Altuzar hizo público, a través de un episodio del pódcast Tenemos una cita, un oscuro episodio que vivió durante su juventud, cuando, según relata, un reconocido actor de Televisa intentó forzarla a ingresar con él a un motel.

Según Altuzar, el incidente ocurrió luego de haber salido en dos ocasiones con el actor Diego Amozurrutia, conocido por su participación en la serie Rebelde.

La influencer Fer Altuzar, luego de compartir su testimonio, recibió apoyo por parte de sus compañeros de pódcast, quienes le recomendaron hacer la denuncia formal. (Instagram)

“Me dijo que me invitaba a una posada de Televisa. A mí me daba igual, yo lo quería ver… Pasó por mí muy tarde, me subí al coche con él y estaba como muy acelerado. Traía una cajita, la abrió, tenía pastillas y me dijo: ‘Tómate una’. Eran drogas, yo creo”, narró la influencer.

Altuzar relató que, en lugar de llevarla a la supuesta fiesta con celebridades, Amozurrutia la hizo bajar en un motel ubicado en Tlalpan, Ciudad de México. Al darse cuenta del lugar, se negó a entrar con él y, gracias a la ayuda de una amiga, logró pedir un Uber para retirarse del sitio.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Según su testimonio, el actor se subió al vehículo con ella e intentó besarla en múltiples ocasiones durante el trayecto.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado en sus redes sociales ni con los medios de comunicación sobre la acusación realizada por la influencer.