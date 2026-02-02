Reconocida periodista de Teletica, con desazón, lanza fuerte mensaje tras elecciones: ‘Reaccionamos tarde’

María Jesús Rodríguez es periodista del noticiero de Teletica. En estas elecciones nacionales tuvo una larga jornada de cobertura.

María Jesús Rodríguez, periodista de Teletica, hizo una contundente reflexión luego de las elecciones nacionales de este 1.° de febrero. Rodríguez fue una de las figuras de Canal 7 a las que le tocó seguir el pulso al proceso electoral y una vez finalizado, expresó su desazón.

El mensaje de la comunicadora, compartido en redes sociales, da cuenta de su preocupación por los resultados. “Ojalá me importara menos… pero no es así. Tal vez reaccionamos tarde, pero lo hicimos”, dice el inicio del texto.

Por otra parte, enfatizó en que más allá de los sentimientos negativos, estas elecciones deben ser un llamado de cara al futuro, a ejercer una ciudadanía todavía más activa y no limitada a ejercer el sufragio.

“Ahora toca informarnos mejor, involucrarnos más y sostener lo que viene con respeto, datos y sin muecas ni pachucadas. Esto no se agota en una elección. Hay que poner la lupa en la Asamblea y en todos los demás poderes”, comentó.

“Nos compete a todas y todos, aunque a veces nos sintamos ajenos. Somos minoría en nuestras redes y círculos, toca salir de ahí: ampliar la mirada, ir más allá de cantones y provincias, hablar con la gente, conocer nuestra historia y nuestras raíces”, agregó.

Además, aseveró que, independientemente de sus circunstancias, su labor periodística seguirá siendo crítica con el poder.

“No para complacer, sino para incomodar cuando haga falta. No somos canallas: somos el balance necesario”, afirmó.