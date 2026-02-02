Viva

Reconocida periodista de Teletica, con desazón, lanza fuerte mensaje tras elecciones: ‘Reaccionamos tarde’

La comunicadora habló con contundencia tras las votaciones nacionales que se realizaron este 1.° de febrero

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
María Jesus Rodríguez
María Jesús Rodríguez es periodista del noticiero de Teletica. En estas elecciones nacionales tuvo una larga jornada de cobertura. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaTelenoticiasElecciones 2026María Jesús Rodríguez
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.