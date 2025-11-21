Reconocida actriz mexicana sufre accidente grave y no puede caminar; familiares piden ayuda para su recuperación

Clau Godínez, reconocida actriz de telenovelas mexicanas atraviesa una situación complicada, pues sufrió un accidente grave que la mantiene en reposo y con fuertes dolores, dio a conocer TV Azteca.

Según se reportó en diversos medios, la mujer sufrió un accidente que le provocó dos lesiones graves que la dejaron sin posibilidad de caminar de forma temporal. Señalaron que vive un dolor constante que afecta su movilidad.

Las lesiones comprometen la rodilla y la pierna derecha. Debido a esto, la familia pidió ayuda económica. Explicó que la actriz no podrá trabajar durante su recuperación y que necesitará consultas médicas y sesiones de rehabilitación.

Para iniciar la recaudación, allegados de la artista lanzaron una campaña en GoFundMe. Señalaron que la ayuda es vital para sobrellevar la etapa difícil que enfrenta la actriz.

Familiares y amigos de Claudia Godínez, entre ellos Altair Jarabo, hicieron un llamado a colaborar con los gastos médicos.

Claudia Godínez actuó en telenovelas como Palabra de mujer, Juro que te amo, En nombre del amor, Para volver a amar y Una familia con suerte, entre otras producciones de gran impacto en la televisión mexicana.