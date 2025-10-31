Rapero Jon Z lanza mensaje a jóvenes costarricenses: ‘Aléjense de las drogas y pónganse a estudiar’

Jon Z tendrá su primera presentación en solitario en el país; cantará durante una fiesta de Halloween este 31 de octubre.

El rapero puertorriqueño Jon Z se presentará esta noche en Costa Rica y asegura que su show estará lleno de energía, alegría y conexión con el público. “Vamos a llevar mucha alegría. La sorpresa soy yo”, expresó .

El artista, cuyo nombre real es Jonathan Resto Quiñones, recordó que estuvo en el país hace varios años como parte de un festival con múltiples intérpretes, aunque en aquella ocasión solo ofreció una breve presentación. “Fue un show corto, pero esta es mi primera vez que vengo por mi cuenta. Estoy muy emocionado y motivado porque la gente de aquí tiene una energía especial. Vamos a romper el party (fiesta)”, comentó.

Esta vez Jon Z se presentará en la Halloween Party, del Centro de eventos La Uruca, en una noche que tendrá premiaciones a los mejores disfraces y mucha música.

Jon Z, reconocido por su estilo agudo y peculiar dentro del trap latino, explicó que aún no ha tenido tiempo de conocer mucho del país. “Comí arroz... ¿cómo que ustedes le llaman? Gallopinto. Está muy bueno”, contó. Agregó que espera aprovechar el día para probar más comida típica y recorrer algún sitio local.

El artista dijo que conoce sobre la relación que los costarricenses mantienen con la naturaleza. “Me han dicho que aquí cuidan mucho los animales y la naturaleza, que este es uno de los pulmones del mundo”, afirmó.

Cantante Jon Z revela cuál es su canción más especial

La larga carrera de Jon Z

El intérprete destacó la importancia de las colaboraciones con grandes figuras del género urbano como Farruko, Anuel, Yandel y otros artistas “que admiraba desde chamaquito”.

“Esas colaboraciones me impulsaron a ser lo que soy ahora mismo. Les agradezco mucho porque son colegas y amigos. Vienen más cosas buenas”, aseguró.

Uno de los temas más especiales para Jon Z es 0 Sentimientos (Remix), éxito que considera decisivo en su trayectoria. “Después de esa canción fue que me convertí en artista. Es un tema muy especial que llevo en mi corazón porque fue el que me hizo crecer. La gente lo sigue escuchando como si hubiera salido ayer”, recordó.

El rapero también mencionó a quienes marcaron el inicio de su carrera. “Baby Rasta fue el primero que me dio la oportunidad, después Ñengo Flow. También artistas como Noriel y El Alfa me han ayudado mucho. Tengo muchos panas que son élite y con los que hemos hecho palo”, afirmó.

En su presentación de esta noche, el público podrá disfrutar de temas como 0 Sentimientos, Nunca me amó, Si me gano un Grammy y Con un loco, canción que grabó junto a Marvel Boy, quien falleció en 2020. “Vamos a romperla bien duro. Será un show de una hora con hype en alta”, prometió el artista.

Antes de concluir, Jon Z compartió un mensaje dirigido a sus seguidores costarricenses: “Sigan luchando por sus sueños. Busquen en qué son buenos para vivir de eso. Aléjense de las drogas, que son malas, y pónganse a estudiar. Ese es mi consejo para todos los jóvenes”.

Jon Z, quien debutó en la escena urbana con el dúo J-Tonez y Jon Z en 2011, es hoy uno de los referentes del trap latino, conocido por su creatividad lírica y su estilo auténtico.