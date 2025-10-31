Viva

Rapero Jon Z lanza mensaje a jóvenes costarricenses: ‘Aléjense de las drogas y pónganse a estudiar’

El artista puertorriqueño regresa a Costa Rica con un show propio, en el que interpretará éxitos como ‘0 Sentimientos’, ‘Nunca me amó’ y ‘Si me gano un Grammy’

Por Fiorella Montoya
Jon Z tendrá su primera presentación en solitario en el país durante una fiesta de Halloween este 31 de octubre.
Jon Z tendrá su primera presentación en solitario en el país; cantará durante una fiesta de Halloween este 31 de octubre. (Cortesía/Cortesía)







Jon Z
Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

