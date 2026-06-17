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Radiografías dentales enviadas desde Estados Unidos permitieron identificar a Oliver Tree tras accidente de helicópteros en Brasil

El análisis de la arcada dentaria confirmó la identidad del cantante californiano tras la colisión aérea que dejó seis fallecidos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las autoridades brasileñas recurren a pruebas dentales y genéticas para confirmar la identidad de Oliver Tree tras el accidente aéreo en Río.
Peritos utilizaron radiografías odontológicas para identificar a Oliver Tree mientras las autoridades investigan el accidente. (@olivertree/IG)







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O Globo

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