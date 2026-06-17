Radiografías dentales enviadas desde Estados Unidos permitieron identificar a Oliver Tree tras accidente de helicópteros en Brasil

Peritos utilizaron radiografías odontológicas para identificar a Oliver Tree mientras las autoridades investigan el accidente.

Las radiografías odontológicas enviadas desde Estados Unidos permitieron identificar oficialmente al cantante californiano Oliver Tree, una de las seis víctimas del accidente entre dos helicópteros ocurrido el domingo en Río de Janeiro, Brasil.

La Policía Civil confirmó la identificación durante la noche de este martes. El cuerpo del artista era el único que permanecía sin ser liberado por el Instituto Médico Legal (IML).

Según información de la investigación, los especialistas compararon las radiografías dentales remitidas desde Estados Unidos con fragmentos de la arcada dentaria recuperados tras el accidente. El análisis permitió confirmar la identidad del cantante.

Las autoridades indicaron que el cuerpo de Oliver Tree sufrió una carbonización total debido al impacto y a la explosión que siguió a la caída de una de las aeronaves. Con la identificación oficial ya concluida, los restos mortales podrán ser trasladados.

Los peritos también se prepararon para una eventual identificación mediante pruebas de ADN. Para ese procedimiento recolectaron muestras biológicas que permitirían un análisis genético más detallado. Ese proceso requería además material biológico de familiares del cantante.

Falleció el youtuber argentino Gaspi tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

Investigación sigue en curso

La Policía Civil brasileña mantiene abierta la investigación del accidente, de forma paralela, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) desarrolla diligencias para determinar las causas de la colisión.

El delegado Alan Luxardo informó que solicitó a la torre de control del Aeropuerto de Jacarepaguá los planes de vuelo de ambas aeronaves. El objetivo es verificar si los helicópteros utilizaban correctamente el corredor aéreo y establecer si existió comunicación por radio entre los pilotos antes del accidente.

Las autoridades investigan si una falla técnica o un error humano provocó la tragedia.

Así ocurrió el accidente

Una de las aeronaves transportaba a un piloto y cuatro pasajeros. El helicóptero despegó del Aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis, en la Costa Verde.

La segunda aeronave era operada únicamente por el piloto. Había salido del Aeropuerto Santos Dumont tras dejar a un pasajero y posteriormente se dirigía hacia Guaratiba, en la zona oeste de Río de Janeiro.

La Policía Civil también recibió grabaciones del accidente. Las imágenes fueron solicitadas a la Central de Inteligencia, Vigilancia y Tecnología en Apoyo a la Seguridad Pública (Civitas), organismo de la Municipalidad de Río.

Uno de los videos captó a las 8:57 a. m. el momento en que los dos helicópteros caían en la parte superior izquierda de la imagen. En el mismo registro también se observan fragmentos de los restos de las aeronaves.

Otra cámara ubicada en la intersección de las avenidas das Américas y Guiomar Novaes registró la caída dentro del patio de una concesionaria de vehículos. Las imágenes muestran además una columna de humo que apareció tras el impacto.

Entre las víctimas mortales figuran el influencer argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale.

Explosión destruyó vehículos eléctricos

La caída provocó una explosión y posteriormente un incendio de grandes proporciones.

El fuego destruyó cerca de 20 automóviles eléctricos que se encontraban en el lugar al momento del accidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.