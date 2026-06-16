Cuerpo carbonizado impide confirmar oficialmente la identidad de Oliver Tree tras accidente aéreo en Brasil

Las autoridades brasileñas recurren a pruebas dentales y genéticas para confirmar la identidad de Oliver Tree tras el accidente aéreo en Río.

La identificación del cantante estadounidense Oliver Tree continúa pendiente tras la colisión entre dos helicópteros ocurrida el domingo en Río de Janeiro, Brasil. El artista es la única de las seis víctimas cuyos restos no han sido liberados por las autoridades debido al estado en que fue encontrado su cuerpo.

Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro, el cuerpo quedó carbonizado. Por esa razón, especialistas recopilaron material biológico para realizar exámenes complementarios y confirmar su identidad mediante confrontación genética.

Actualmente, los restos permanecen en el Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IML) de Brasil. Los peritos realizan análisis de la arcada dental. Las autoridades también valoran la aplicación de una prueba de ADN.

Hasta el momento, las autoridades identificaron a los brasileños Lucas Brito, Charles Marsillac y Alexandre Souza, así como a los argentinos Gaspar Prim y Lucas Vignale.

La Embajada de Estados Unidos expresó sus condolencias a la familia del artista. Además, indicó que no divulgará información relacionada con el traslado de los restos por respeto a las personas involucradas.

Entre las víctimas mortales figuran el influencer argentino Gaspi y el director audiovisual Lucas Vignale.

Una carrera impulsada por éxitos virales

Nacido en California, Oliver Tree Nickell inició su trayectoria musical durante la adolescencia. Alcanzó notoriedad internacional a mediados de la década de 2010 luego de que la canción When I’m Down se viralizó en Internet.

Ese éxito le permitió firmar con Atlantic Records y consolidar una imagen artística reconocible por su corte de cabello tipo tazón, ropa colorida y presentaciones cargadas de elementos visuales.

Además de cantante, fue compositor, rapero y cineasta. Durante su carrera lanzó cuatro álbumes y acumuló más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Entre sus canciones más conocidas destacan Life Goes On, Miss You y When I’m Down.

La visita al Río que compartió con millones de seguidores

Oliver Tree llegó a Río de Janeiro pocos días antes del accidente como parte de una gira mundial.

Durante su estadía visitó la Rocinha, considerada la favela más grande de Brasil. Allí recorrió la comunidad en motocicleta, participó en un asado y jugó fútbol.

Su actividad en redes sociales documentó gran parte de esa experiencia. Antes de su muerte acumulaba 2,3 millones de seguidores en Instagram. Tras la tragedia, la cifra superó los 4,1 millones.

En su última publicación mostró imágenes en una cancha de fútbol, actividades en una comunidad, momentos alrededor de una parrilla y expresiones en portugués.

Cinco días antes también publicó un video junto al músico e influencer Lucas Vinícius, conocido como Lucas Inutilismo. En esa ocasión manifestó su admiración por el rock brasileño. Ese mismo día apareció junto al creador de contenido Akihito.

Colaboraciones con figuras de la música internacional

La carrera de Oliver Tree incluyó colaboraciones con artistas de gran reconocimiento en la música pop, electrónica y hip-hop.

Trabajó junto a David Guetta, Diplo, Marshmello, Travis Barker, Robin Schulz, Whethan, KSI y el brasileño Alok, quien participó en un exitoso remix de Life Goes On.

Una de sus asociaciones más exitosas fue con Robin Schulz. Ambos lanzaron Miss You en 2022. La canción acumuló cientos de millones de reproducciones y amplió significativamente el alcance internacional de Tree.

En 2024 colaboró con David Guetta en la canción Here We Go Again, una producción que combinó elementos del pop y la música electrónica.

Tras conocerse la muerte del artista, Diplo publicó un homenaje en redes sociales donde destacó su creatividad, humor y personalidad.

El video que generó comentarios sobre una supuesta premonición

Cuatro meses antes del accidente, Oliver Tree lanzó el videoclip de Flowers.

La producción, publicada el 20 de febrero, muestra al cantante vestido como piloto mientras recorre una zona con aeronaves. En la escena final aparece ubicado entre dos helicópteros mientras observa el entorno con binoculares.

Después de la tragedia, varios usuarios en redes sociales interpretaron esa secuencia como una posible premonición.

La letra de la canción aborda sentimientos posteriores a una traición y contiene referencias a la muerte.

Además, en 2018 lanzó el video de Hurt, donde su personaje aparece después de sufrir un accidente durante un vuelo.

Los planes para su patrimonio

Semanas antes de morir a los 32 años, Oliver Tree habló públicamente sobre el destino que deseaba para su patrimonio.

Durante una entrevista en el pódcast estadounidense Zach Sang Show, explicó que creó una fundación destinada a financiar proyectos artísticos mediante becas.

El músico indicó que los ingresos generados por su catálogo musical servirían para apoyar a futuros artistas y creadores.

Según explicó, su intención consistía en que los recursos continuaran impulsando nuevos proyectos durante generaciones mediante la fundación Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.