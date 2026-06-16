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Cuerpo carbonizado impide confirmar oficialmente la identidad de Oliver Tree tras accidente aéreo en Brasil

El cantante estadounidense es la única víctima que aún no ha sido liberada debido al estado de los restos y a los exámenes forenses en curso

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las autoridades brasileñas recurren a pruebas dentales y genéticas para confirmar la identidad de Oliver Tree tras el accidente aéreo en Río.
Las autoridades brasileñas recurren a pruebas dentales y genéticas para confirmar la identidad de Oliver Tree tras el accidente aéreo en Río. (@olivertree/IG)







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