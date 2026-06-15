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Melanie Martinez, expareja de Oliver Tree, lo despide con emotivo mensaje tras su muerte en accidente de helicópteros en Brasil

La cantante recordó la creatividad y personalidad de Oliver Tree tras el accidente aéreo que dejó seis fallecidos en Brasil

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Por O Globo / Brasil / GDA
Oliver Tree murió en una colisión de helicópteros en Río de Janeiro. Melanie Martinez compartió un mensaje de despedida en redes sociales.
Oliver Tree murió en una colisión de helicópteros en Río de Janeiro. Melanie Martinez compartió un mensaje de despedida en redes sociales. (AFP/AFP)







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