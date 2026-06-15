Melanie Martinez, expareja de Oliver Tree, lo despide con emotivo mensaje tras su muerte en accidente de helicópteros en Brasil

Oliver Tree murió en una colisión de helicópteros en Río de Janeiro. Melanie Martinez compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

Melanie Martinez expresó su pesar por la muerte de su expareja, el músico y productor estadounidense Oliver Tree, quien falleció a los 32 años en una colisión de dos helicópteros ocurrida el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

La cantante compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que recordó la relación que mantuvo con el artista entre 2019 y 2021. Además destacó aspectos de su personalidad, su creatividad y el impacto que dejó en quienes lo conocieron.

El accidente aéreo dejó seis víctimas mortales. Según la información disponible, no hubo sobrevivientes. La tragedia también provocó daños materiales luego de que las aeronaves cayeran sobre un patio de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio que afectó al menos 20 automóviles.

Entre las víctimas también figuran los pasajeros Lucas Vignale, el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Melanie Martinez recordó la creatividad y el legado de Oliver Tree

En su publicación, Martinez afirmó que se sentía devastada por la noticia. La artista señaló que le resultaba difícil asimilar la muerte de una persona con la que compartió una etapa importante de su vida.

La intérprete destacó la dedicación de Tree hacia su trabajo artístico. También recordó que quienes lo conocieron probablemente lo asociarán con momentos de alegría y risas. Según expresó, el músico tenía una personalidad capaz de contagiar entusiasmo a quienes estaban a su alrededor.

Martinez también resaltó su capacidad para liderar proyectos creativos sin perder el sentido de asombro y curiosidad. Indicó que esa combinación resultaba inspiradora para muchas personas.

En el cierre de su mensaje, la cantante manifestó su cariño hacia su expareja y señaló que imaginaba que continuaba provocando sonrisas incluso después de su partida.

Oliver Tree murió en una colisión de helicópteros en Río de Janeiro. Melanie Martinez compartió un mensaje de despedida en redes sociales. (Instagram/Instagram)

Una relación que terminó en buenos términos

Melanie Martinez y Oliver Tree mantuvieron una relación sentimental entre 2019 y 2021.

Tras su separación, ambos comunicaron la decisión mediante una publicación conjunta en redes sociales. En ese momento informaron que continuarían conservando una amistad.

Martinez alcanzó notoriedad internacional en 2012 gracias a su participación en el programa The Voice. La artista cuenta con cuatro álbumes de estudio. Su producción más reciente es Hades (2026), lanzada en marzo.

Oliver Tree deja una carrera marcada por el éxito digital y musical

Oliver Tree inició su ascenso a la fama en la desaparecida plataforma de videos cortos Vine.

A lo largo de su carrera publicó cuatro discos de estudio. El más reciente fue Love You Madly Hate You Badly (2026), lanzado en abril.

Al momento de su muerte, su cuenta oficial de Instagram superaba los 3,3 millones de seguidores, reflejo de la popularidad que mantenía entre sus seguidores en distintas partes del mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.