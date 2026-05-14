¿Quiere ver a Gloria Trevi? Estos son los precios de las entradas para su gira en Costa Rica

Gloria Trevi se presentará en Costa Rica el próximo 3 de octubre en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva. La reconocida cantante mexicana regresa al país tras 15 años de ausencia con su gira Gloria Trevi Live Celebration.

Las entradas para este esperado concierto estarán disponibles a partir del martes 19 de mayo a través de la plataforma eticket.cr.

El recinto, ubicado en La Guácima de Alajuela, acogerá como siempre a los fanáticos de la artista, quienes podrán corear en vivo éxitos emblemáticos como Con los ojos cerrados, Esa hembra es mala y Todos me miran. La producción confirmó que el espectáculo será una celebración vibrante de toda su trayectoria en el pop latino.

Los precios de los boletos por zona son los siguientes:

Zona BAC ¢72.500

Zona Diamante ¢62.500

Zona Platino ¢59.500

Zona VIP ¢49.500

Sector Preferencial ¢42.500

La preventa de entradas iniciará con los tarjetahabientes de Amex del martes 19 al jueves 21 de mayo. Posteriormente, los clientes de Credomatic podrán adquirir sus tiquetes del viernes 22 al domingo 24 de mayo.

Finalmente, a partir del lunes 25 de mayo, la venta se abrirá a todo público con cualquier medio de pago.