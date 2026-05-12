Una de las cantantes más importantes de habla hispana volverá a Costa Rica tras 17 años de un frustrado concierto

El concierto de la famosa cantante en Costa Rica tendrá lugar en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva.

¡Es oficial! La cantante mexicana Glora Trevi, una de las cantantes más importantes de la música en español regresará a Costa Rica tras casi 20 años de su último espectáculo en suelo tico y a 17 de haber dejado con la entrada en la mano a miles que esperaban su concierto.

Su venida se venía especulando desde hace un tiempo, debido a que hace un par de meses, en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), figuraba como autorizado un espectáculo de Trevi.

Ahora, la productora Primo anunció oficialmente que la mexicana se presentará en Costa Rica. Su concierto será en Parque Viva, el próximo 3 de octubre, como parte de su gira internacional Celebration.

La empresa a cargo del evento informó que, en los próximos días, pondrá a la venta las entradas a través del sitio web eticket.cr.

El regreso de Gloria Trevi a Costa Rica y el concierto frustrado

Gloria Trevi visitará Costa Rica con su concierto 'Celebration', en el que conmemora 30 años de carrera. (Cortesía productora Primo)

Trevi se presentó en el país por última vez en 2007, en un singular show llevado a cabo en el popular bar La Avispa, tras finalizar la Marcha del Orgullo LGTBIQ+. Dos años después, tenía todo listo para cantar sus éxitos en el centro comercial Real Cariari.

Aquel espectáculo se canceló dos días antes y en ese entonces la productora adujo que se debió a un retraso en la llegada del equipo de la artista al país, lo cual imposibilitaba la realización del espectáculo.

Tan solo dos días antes de su frustrado concierto en el país, Gloria Trevi se presentó en Guatemala, tal como estaba programado desde el principio. De igual forma, voceros de la compañía Universal Music, sello que representa a la mexicana, aseguraron en esa oportunidad que la actividad se reprogramaría para una fecha posterior por anunciar.

Este 2026, si no sucede ningún imprevisto semejante, volverá a saldar la deuda que dejó pendiente 17 años atrás.