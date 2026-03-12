¿Quiere ir al concierto de The Killers? Conozca aquí cómo ganarse una de las 5 entradas dobles

'La Nación' regalará entradas dobles para The Killers entre los primeros en adquirir una suscripción digital anual durante la promoción especial.

Si es fan de The Killers y sueña con verlos en vivo el próximo 25 de marzo en Parque Viva, esta es su oportunidad.

La Nación regalará cinco entradas dobles entre quienes se conviertan en los primeros suscriptores digitales del medio durante la promoción especial Primeros suscriptores The Killers.

¿Cómo participar?

La dinámica es sencilla: las primeras cinco personas que completen correctamente la compra de una nueva suscripción anual digital de La Nación obtendrán una entrada doble para disfrutar del concierto de la icónica banda estadounidense.

Los ganadores se determinarán mediante el registro de marca de tiempo del pago. Solo se permite una participación por persona y por tarjeta.

Requisitos

La promoción empezó el 10 de marzo y concluye el 20 de marzo.

Para participar, debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener más de 18 años .

. Suscribirse al plan anual digital con un costo de $129,99 (un solo pago por año).

con un costo de (un solo pago por año). Hacer la compra exclusivamente desde este enlace oficial de la promoción

¿Qué pasa si ya soy suscriptor de LN? Si usted ya está suscrito a La Nación, podrá participar por entradas en este formulario .

Entrega de premios y condiciones

Los ganadores serán notificados por correo electrónico o vía telefónica y tendrán 48 horas para confirmar su aceptación. En caso de no responder, el premio pasará automáticamente al siguiente participante según el orden de registro.

Las entradas son personales e intransferibles, no se pueden cambiar por dinero ni otros beneficios, y no incluyen transporte ni alimentación.

Esta promoción es válida en todo el territorio nacional. Para más detalles, puede consultar el reglamento completo en los canales oficiales de La Nación.