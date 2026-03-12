Viva

¿Quiere ir al concierto de The Killers? Conozca aquí cómo ganarse una de las 5 entradas dobles

Hay tiempo para participar en esta dinámica hasta el 20 de marzo

Por Fátima Jiménez
The Killers Concierto internacional
'La Nación' regalará entradas dobles para The Killers entre los primeros en adquirir una suscripción digital anual durante la promoción especial. (Cortesía SD)







The KillersConcierto
