¿Quiere ir a Estéreo Picnic 2026? Esto es lo que debe saber para la venta de entradas que arranca esta semana

La venta de entradas del Estéreo Picnic 2026 comienza este jueves con preventa y continúa el sábado con venta general.

Esta semana comienza la venta de entradas para el Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina. La edición número 15 se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá.

El proceso de venta arranca este jueves 21 de agosto a las 10 a. m., cuando se abrirá la etapa ‘Creyentes’.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?

Esta fase está habilitada únicamente para clientes con cuentas bancarias colombianas como los Bancos Aval (Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular de Colombia) y usuarios de la billetera digital dale!.

Dos días después, el sábado 23 de agosto a las 10 a. m., se abrirá la venta general para todo el público, sin restricciones bancarias.

Esta es la etapa que más interesa a los asistentes internacionales y al público que desea adquirir sus entradas de manera tradicional.

Las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2026 estarán disponibles en el sitio oficial Ticketmaster.co.

Aún no se ha revelado el cartel de artistas, pero el Festival ha contado en ediciones recientes con figuras como Rosalía, Billie Eilish, Blink-182, The 1975, Feid, Olivia Rodrigo y Justin Timberlake.

Además, en 2026 el evento regresará a su formato de tres días. Esta decisión se tomó tras recibir solicitudes del público, según informaron los organizadores del evento.

LEA MÁS: Miguel Bosé confirma concierto en Costa Rica

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.