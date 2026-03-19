Viva

Quién es Mipsy, la mujer que crio a Carlos III y se convirtió en figura clave de la reina Isabel II

Mabel Anderson fue más que una niñera. Su cercanía con Carlos III y la reina Isabel II la convirtió en una figura clave dentro del círculo íntimo real

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La niñera que crió a Carlos III también fue confidente de Isabel II. Su historia volvió a escena tras una visita del rey en plena crisis familiar. (DANIEL LEAL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicaCarlos IIIIsabel II
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.