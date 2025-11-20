Viva

¿Qué cambia en la monarquía británica? La nueva directriz sobre el príncipe George que marca un antes y un después

El príncipe de 12 años apareció en un acto oficial en ausencia de su padre. Su presencia reveló un cambio profundo en la estrategia de la Casa Real

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
(From L) Britain's Prince George of Wales, Britain's Prince William, Prince of Wales and Britain's Catherine, Princess of Wales arrive for a tea party organised for Second World War veterans at Buckingham Palace on May 5, 2025 to celebrate the 80th anniversary of VE Day also known as Victory in Europe Day, marking the end of the Second World War in Europe. (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)
George, de 12 años, asistió a un acto oficial junto a su madre y el rey Carlos III, mientras William se encontraba fuera del país. (YUI MOK/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe WilliamKate Middletonpríncipe George
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.