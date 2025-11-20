¿Qué cambia en la monarquía británica? La nueva directriz sobre el príncipe George que marca un antes y un después

George, de 12 años, asistió a un acto oficial junto a su madre y el rey Carlos III, mientras William se encontraba fuera del país.

Una nueva directriz de los príncipes William y Kate Middleton sobre su hijo mayor, el príncipe George, despertó interpretaciones sobre un cambio silencioso en el seno de la monarquía británica.

George, de 12 años, ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su padre, el príncipe William. La evaluación sobre este cambio simbólico fue compartida por el experto en realeza Robert Jobson, quien brindó declaraciones a la revista británica Hello! Magazine.

El joven George tuvo un papel destacado en el Festival of Remembrance, una ceremonia realizada en el Royal Albert Hall, en Londres, el pasado 8 de noviembre. El evento conmemoró los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial.

Durante la actividad, George estuvo acompañado por su madre y por su abuelo, el rey Carlos III, mientras que el príncipe William se encontraba en Brasil. El heredero participó en la entrega de los Premios Earthshot, de su fundación, y también asistió a la COP30, cumbre climática de la ONU.

Según Jobson, la decisión de que George asistiera a este evento oficial sin su padre, pero junto al monarca, refleja una “revolución silenciosa” dentro de la realeza británica.

El especialista explicó que aunque las apariciones públicas de George son limitadas, todas son cuidadosamente seleccionadas. Citó como ejemplos su rol como paje de honor en la coronación de su abuelo y su presencia reciente en el festival conmemorativo. Aseguró que el príncipe joven está aprendiendo a través de la observación directa valores como el respeto, la paciencia y la compostura.

Jobson también señaló que la actual monarquía busca ser más cercana y menos distante, sin perder su propósito institucional. Agregó que el rey Carlos III, pese a sus problemas de salud, mantiene su rol como guía moral, y que uno de sus mayores logros puede ser haber preparado a su hijo y nuera para ejercer un liderazgo equilibrado.

El especialista indicó que durante el cierre del festival, cuando sonó el himno nacional, George observó a su abuelo con atención desde el lado de su madre, y consideró que esa imagen simboliza el inicio de una nueva etapa.

La “revolución silenciosa” planteada por Jobson se sustenta en estos momentos estratégicos que, aunque discretos, revelan una transformación interna del modelo monárquico.

Por otra parte, el príncipe William ha hecho declaraciones que refuerzan esta visión. Expresó que su agenda incluye cambios y que estos no serían radicales, pero sí necesarios. Dijo que no le teme a la transformación y que incluso la ve como un proceso estimulante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.