¿Quién es Mariann Barrena McClay? La empresaria canadiense, esposa de Carlo Ancelotti

Mariann Barrena McClay acompañó a Carlo Ancelotti y despertó curiosidad por su historia y trayectoria profesional.

Carlo Ancelotti concentró la atención durante la convocatoria de la selección de Brasil para la Copa del Mundo. El técnico italiano llegó al Museo del Mañana acompañado por su esposa, una mujer de perfil discreto que llamó la atención por su presencia durante el acto oficial.

Mariann Barrena McClay, empresaria canadiense de 56 años, acompañó al entrenador durante la actividad. Antes del inicio del evento, se observó un gesto de apoyo hacia Ancelotti con un beso de buena suerte.

Aunque Ancelotti figura entre los técnicos más reconocidos del fútbol mundial, Mariann Barrena McClay mantiene una presencia pública mucho más reservada. Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en el ámbito financiero y empresarial.

La canadiense estudió Economía en la Universidad de Thunderbird. También obtuvo un doctorado y dos títulos MBA.

En 1992 fundó Mondo Uomo Fine Menswear, una marca de moda masculina de lujo especializada en trajes a la medida y ropa casual, entre otros productos.

Barrena evita la exposición frecuente en redes sociales. Sus apariciones públicas suelen relacionarse con eventos importantes vinculados con los equipos dirigidos por Ancelotti. La convocatoria de la selección brasileña fue una de esas excepciones.

La historia de la pareja comenzó en Londres. Según relató Mariann a la revista Vanity Fair, ambos se conocieron en un restaurante.

La empresaria se encontraba en una cita con otro hombre cuando Ancelotti se acercó y habló con ella en italiano. El técnico le expresó que algún día se casarían. Barrena respondió en el mismo idioma y siguió la conversación.

Poco tiempo después iniciaron una relación. La pareja se casó en julio de 2014 en Vancouver, Canadá.

Mariann ya era madre de Chloe McClay antes de iniciar su relación con Ancelotti.

Por su parte, el entrenador italiano tenía dos hijos: Katia y Davide Ancelotti, quien dirigió al Botafogo en el pasado y ahora trabaja como asistente técnico de su padre en la selección brasileña. Ambos nacieron de la relación de Ancelotti con su fallecida esposa Luisa Gibellini.

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