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¿Quién es Mariann Barrena McClay? La empresaria canadiense, esposa de Carlo Ancelotti

La canadiense de 56 años mantiene un perfil discreto y construyó una carrera empresarial alejada de los reflectores

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Por O Globo / Brasil / GDA
El entrenador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, y su esposa Mariann Barrena McClay posan en la alfombra roja a su llegada para asistir al sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Centro Kennedy, en Washington D. C., el 5 de diciembre de 2025. (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
Mariann Barrena McClay acompañó a Carlo Ancelotti y despertó curiosidad por su historia y trayectoria profesional. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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