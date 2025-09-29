¿Quién es la nueva Miss Universe Colombia 2025? Vanessa Pulgarín tiene una historia que va más allá de la pasarela

Vanessa Pulgarín, coronada como Miss Universe Colombia 2025, impulsa el deporte, la educación y el bienestar desde sus plataformas.

Vanessa Pulgarín Monsalve nació el 13 de setiembre de 1991 en Medellín, Colombia. Desde su adolescencia, enfocó su vida en el modelaje, la comunicación y el liderazgo social.

Se formó en el seno de una familia paisa tradicional. Creció entre Medellín y municipios cercanos, lo que fortaleció sus valores y habilidades. Estas herramientas han sido clave en su ascenso en los escenarios de belleza.

Actualmente estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta carrera le ha permitido comprender el poder del lenguaje en procesos de cambio social. Así lo ha expresado públicamente en diversas entrevistas.

Pulgarín tiene un objetivo claro: utilizar su visibilidad más allá de las pasarelas. Busca impulsar temas como la educación, el deporte y la salud emocional.

De Señorita Antioquia a Miss Universe Colombia

Su camino en los concursos de belleza comenzó con fuerza. En 2016 fue elegida Señorita Antioquia, lo que le permitió representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena en 2017.

En ese certamen logró el título de Virreina Nacional, un reconocimiento que le abrió las puertas al escenario internacional.

Pulgarín representó a Colombia en Miss Internacional 2017, realizado en Tokio, Japón. Aunque no ingresó al grupo de finalistas, su participación le brindó visibilidad global y experiencia en competencias de alto nivel.

Modelo, deportista y promotora del bienestar

Fuera de los reinados, ha trabajado como modelo para diseñadores nacionales e internacionales. También ha sido imagen de marcas de moda y cuidado personal. No obstante, ha señalado que su foco va más allá de la estética.

Mantiene una rutina estricta de entrenamiento funcional y yoga. Promueve un estilo de vida saludable, tanto en su entorno cercano como en sus redes sociales, donde reúne miles de seguidores.

La coronación como Miss Universe Colombia 2025

La noche de su coronación marcó el regreso de una antioqueña al título más alto de la belleza nacional. El certamen incluyó pruebas de comunicación, liderazgo, pasarela y expresión verbal.

Durante la ronda de preguntas, Pulgarín destacó por su seguridad escénica y su capacidad para transmitir ideas claras. En esa ocasión, habló sobre el uso responsable de la influencia en redes sociales.

Al responder sobre la diferencia entre una figura viral y una figura influyente, resaltó la importancia de comunicar con propósito. Indicó que utiliza su exposición para promover el deporte y el bienestar integral, así como para enviar mensajes de amor, paz y conciencia.

