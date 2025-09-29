Viva

¿Quién es la nueva Miss Universe Colombia 2025? Vanessa Pulgarín tiene una historia que va más allá de la pasarela

La comunicadora social y modelo antioqueña quiere usar su nuevo título para impulsar causas relacionadas con educación y salud emocional

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Vanessa Pulgarín, coronada como Miss Universe Colombia 2025, impulsa el deporte, la educación y el bienestar desde sus plataformas.
Vanessa Pulgarín, coronada como Miss Universe Colombia 2025, impulsa el deporte, la educación y el bienestar desde sus plataformas. (IG / @colombiana_universal/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMiss UniverseMiss Colombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.