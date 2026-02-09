¿Quién es la novia de Bad Bunny? Las señales que rodean la vida sentimental del cantante tras el Super Bowl

Tras el Super Bowl, Bad Bunny sumó éxitos musicales y dejó abiertas preguntas sobre su relación con Gabriela Berlingeri, marcada por señales y rumores. En la foto el cantante puertorriqueño sale con Lady Gaga.

Bad Bunny acaparó la atención mundial como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl, uno de los escenarios más vistos del planeta. El cantante puertorriqueño actuó en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, durante la final de la National Football League (NFL), ante una audiencia global.

El espectáculo consolidó un momento clave en la carrera del intérprete. Días antes, obtuvo los premios Grammy a Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global. Con su presentación, también marcó un hito al convertirse en el primer cantante de habla hispana en protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, en un partido que enfrentó a New England Patriots y Seattle Seahawks, con victoria de Seattle por 29-13.

Más allá del impacto artístico, el foco mediático se desplazó hacia la vida sentimental de Bad Bunny. El músico mantiene un vínculo cercano con Gabriela Berlingeri, modelo y empresaria puertorriqueña, a quien conoció en 2017 en Puerto Rico. Ambos oficializaron su relación en redes sociales tres años después.

La relación terminó en 2022, tras un desgaste que llevó a la separación. A pesar de ello, conservaron el contacto debido al lazo construido durante esos años. Posteriormente, el artista inició una relación con Kendall Jenner, la cual se mantuvo hasta mediados de 2024.

Desde entonces, surgieron versiones sobre una posible reconciliación con Berlingeri. Ella desarrolla su carrera como modelo y empresaria en Puerto Rico. Además, fundó la marca de joyas D29, creada durante la pandemia, periodo en el que convivió con el cantante. El proyecto creció y luego se amplió con D29 Swim, una línea de trajes de baño lanzada en setiembre de 2025.

Berlingeri nació el 29 de diciembre de 1993 y cuenta con una fuerte presencia en redes sociales. Su perfil suma 2,3 millones de seguidores, donde comparte imágenes de su trabajo como modelo y contenido relacionado con sus marcas, sin exponer aspectos de su vida privada.

En medio de los rumores, la empresaria asistió a los Premios Grammy y estuvo presente durante los discursos que brindó el cantante, en los que cuestionó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y políticas impulsadas por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. No existió confirmación oficial sobre una reconciliación.

En los videos difundidos en redes sociales durante esa gala, Bad Bunny apareció solo o acompañado por su círculo cercano. Berlingeri no figuró a su lado. Sin embargo, seguidores del artista destacaron un anillo que llevó el cantante, el cual interpretaron como una posible señal de compromiso.

Previo al Super Bowl, Berlingeri publicó una imagen enigmática en Instagram. En la fotografía apareció con una gorra, parcialmente oculta tras su celular. El detalle que generó comentarios fue el logotipo, de estilo NFL, asociado al Pro Bowl, el partido de estrellas de la liga que se celebra en la misma semana del Super Bowl.

La selfie que subió Gabriela en la previa al Super Bowl (Instagram/@gabrielaberlingeri)

Este tipo de accesorios resulta común entre influencers y jugadores durante esos días. Aun así, algunos seguidores lo interpretaron como un gesto de apoyo hacia el cantante. Tras el show, Berlingeri compartió otra publicación que reforzó la percepción de que estuvo presente para acompañarlo.

Gabriela compartió esta foto tras el Super Bowl (Instagram/@gabrielaberlingeri)

Mientras tanto, Bad Bunny optó por mantener un perfil bajo. El artista evitó pronunciarse sobre su situación sentimental y no ofreció pistas directas en redes sociales. En paralelo, atraviesa un momento sólido en lo profesional, impulsado por el lanzamiento del disco Debí tirar más fotos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.