¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El empresario millonario señalado como nuevo novio de Emma Watson y ex de Belinda

Gonzalo Hevia Baillères fue visto con Emma Watson. El empresario también fue relacionado con Belinda en el pasado.

El empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères fue vinculado con la actriz británica Emma Watson tras la publicación de fotografías que los muestran juntos en distintos lugares.

De acuerdo con información divulgada por la revista Quién, ambos se habrían estado viendo desde diciembre del 2025. También fueron captados en destinos como los Alpes franceses, Punta Mita y en varios sitios de la Ciudad de México.

Las imágenes difundidas muestran a Watson y a Hevia Baillères en cenas, en una cafetería y compartiendo un beso en el aeropuerto de la capital mexicana. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.

Gonzalo Hevia Baillères es nieto del empresario Alberto Baillères, quien fue presidente de Grupo Bal, conglomerado que incluye compañías como El Palacio de Hierro y GNP Seguros.

El empresario ha desarrollado su carrera en sectores vinculados con tecnología, logística e inteligencia artificial. Es fundador y director de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías transformadoras.

Antes impulsó la compañía de inteligencia artificial INSAITE y fundó Lok, una empresa de logística de última milla que desarrolló una red de smart lockers en América Latina y alcanzó una valuación de $115 millones antes de fusionarse con Chazki en 2024.

Hevia Baillères también fue vinculado sentimentalmente con la cantante Belinda entre setiembre del 2022 y mayo del 2023. Ambos fueron vistos en distintos eventos y publicaciones en redes sociales, lo que generó versiones sobre una relación.

En ese contexto, Belinda lanzó la canción Heterocromía como parte de su regreso a la música. La artista confirmó que escribió el tema tras una ruptura sentimental, aunque no reveló el nombre de la persona a quien está dedicado.

La letra describe una relación fallida con un hombre adinerado y hace referencias a diferencias sociales y lujo. Seguidores han vinculado el título con la heterocromía, una condición que implica tener los iris de distinto color, rasgo observado en fotografías públicas de Hevia Baillères.

Hasta ahora, la supuesta relación entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los dos.

