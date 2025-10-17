Viva

¿Quién es el nuevo novio de Emma Watson? Fue pareja de Camila Cabello y dirige una app de citas

La actriz de ‘Harry Potter’ apareció de la mano con un empresario tecnológico en Pisa

Por O Globo / Brasil / GDA
Emma Watson fue captada en Pisa con un nuevo acompañante: un empresario que dirigió Lox Club y salió con Camila Cabello.
Emma Watson fue captada en Pisa con un nuevo acompañante: un empresario que dirigió Lox Club y salió con Camila Cabello.







