¿Quién es el nuevo novio de Emma Watson? Fue pareja de Camila Cabello y dirige una app de citas

Emma Watson fue captada en Pisa con un nuevo acompañante: un empresario que dirigió Lox Club y salió con Camila Cabello.

Emma Watson sorprendió al ser vista en un paseo romántico por Pisa, Italia, acompañada por un hombre que no es su pareja anterior. La actriz británica, reconocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, sostuvo durante varios años una relación con Kieran Brown, compañero de estudios universitarios.

En su momento, medios internacionales mencionaron incluso un posible compromiso entre ambos. Sin embargo, la escena reciente difundida en redes sociales mostró a Watson de la mano con otro hombre, lo que despertó el interés de sus seguidores.

Según el diario británico Daily Mirror, el nuevo acompañante de la artista es Austin Kevitch, un empresario del sector tecnológico. Kevitch es fundador y actual CEO de la aplicación de citas Lox Club.

El empresario mantiene un bajo perfil en redes sociales. Su cuenta en Instagram supera los 52.000 seguidores, aunque no publica contenido desde julio de 2024.

La publicación también recordó que Kevitch estuvo vinculado sentimentalmente con otra figura pública. Durante ocho meses, entre finales de 2022 y principios de 2023, mantuvo una relación con la cantante Camila Cabello.

Hasta el momento, Emma Watson no ha ofrecido declaraciones públicas sobre este nuevo vínculo sentimental.

La actriz, de 35 años, se mantiene alejada del cine desde 2019. Su última participación en la gran pantalla fue en la película Adorables mujeres. Dentro de su trayectoria artística también figuran títulos como La Bella y la Bestia (2017) y Las ventajas de ser invisible (2012).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.