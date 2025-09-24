¿Quién es el misterioso hombre con el que la viuda de Vicente Fernández compartió un tierno beso en público?

Doña Cuquita compartió un tierno beso en el concierto de su hijo, Alejandro Fernández, el fin de semana.

En las últimas horas comenzó a circular un video en el que aparece María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández y mejor conocida como doña Cuquita, compartiendo un tierno momento con un hombre misterioso.

La grabación, captada durante el fin de semana en un concierto de su hijo Alejandro Fernández en Los Ángeles, Estados Unidos, muestra a doña Cuquita tomando del brazo a su acompañante y recibiendo un beso en la mejilla. Sin embargo, por el ángulo de la cámara, parece que el gesto ocurre muy cerca de la boca.

LEA MÁS: Este es el nombre que Vicente Fernández Jr. quiere ponerle a su hija y desata críticas

El video rápidamente se volvió viral, lo que generó especulaciones entre internautas y medios de entretenimiento, quienes sugirieron que podría tratarse de un nuevo romance de la viuda de “Chente”.

No obstante, ante los rumores, fue el propio Alejandro Fernández quien desmintió la información al responder a la consulta de un periodista. Aclaró que el hombre en cuestión es en realidad su tío, el hermano mayor de doña Cuquita.

Según la revista Hola!, la familia de Vicente Fernández se caracteriza por ser muy afectuosa, por lo que este tipo de gestos entre doña Cuquita y su hermano no resulta inusual.

En otro clip se observa cómo ambos disfrutan de un momento de nostalgia, en el que el cuñado de don Vicente intenta consolar a su hermana, quien inevitablemente recordó al padre de sus hijos.

LEA MÁS: Vicente Fernández: así llora el mundo la muerte del charro mexicano