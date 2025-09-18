Viva

Este es el nombre que Vicente Fernández Jr. quiere ponerle a su hija y desata críticas

La quinta hija del empresario y artista podría nacer en febrero de 2026

Por Fátima Jiménez

El hijo mayor de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., de 61 años, está próximo a recibir a su quinta hija. La niña es fruto de su cuarto matrimonio.








Vicente FernándezVicente Fernández Jr.
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

