Este es el nombre que Vicente Fernández Jr. quiere ponerle a su hija y desata críticas

El hijo mayor de Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr., de 61 años, está próximo a recibir a su quinta hija. La niña es fruto de su cuarto matrimonio.

Según El Heraldo de México, en una reciente entrevista el primogénito de “Chente” reveló que la bebé, concebida mediante fertilización in vitro, podría nacer en febrero de 2026. De acuerdo con el artista, todo ha marchado de maravilla; sin embargo, hay un detalle que aún no está definido: el nombre.

El empresario y artista desea rendir un homenaje a su padre y llamarla “Vicenta”, mientras que González, con quien contrajo nupcias en 2023, ha pensado en el nombre Isabella. “A ver quién gana, a ver quién manda en la casa”, dijo entre risas.

Vicente Fernández y Mariana González se casaron en 2023. La hija de ambos podría nacer en febrero de 2026. (Tomada de redes sociales)

No obstante, los internautas no se reservaron sus opiniones y, entre pocos comentarios positivos, predominaron las críticas hacia el nombre, pues, según ellos se trata de una elección poco común.

“Probe niña”. “La niña lo va a odiar de por vida”. “Piensen en el bullying que pueda recibir la niña”, fueron algunos de los comentarios. Otros usuarios, en cambio, aseguraron que conocen mujeres con ese nombre y que, en el medio de la farándula, es habitual encontrar nombres poco comunes.

Fernández tiene otros cuatro hijos con su primera esposa, Sissi Penichet: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

