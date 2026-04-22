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Quién es Debbie Rowe, la madre de los hijos de Michael Jackson: ‘Los tuve para que él fuera feliz’

Debbie Rowe, exesposa de Michael Jackson, revela detalles de su relación, el nacimiento de sus hijos y las decisiones que marcaron su vida tras el divorcio

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Por La Nación / Argentina / GDA
Debbie Rowe, madre de dos hijos de Michael Jackson, cuenta su historia, su relación con el cantante y su papel en la vida de los niños.
Debbie Rowe, madre de dos hijos de Michael Jackson, cuenta su historia, su relación con el cantante y su papel en la vida de los niños. (AFP/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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