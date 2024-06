La historia de Debbie Rowe: De enfermera a madre de los hijos de Michael Jackson

Deborah Debbie Rowe nació el 6 de diciembre de 1958 en Spokane, Washington, Estados Unidos. Allí creció y completó sus estudios primarios y secundarios. A los 17 años, al graduarse de bachiller, decidió estudiar enfermería. Una vez obtuvo su título, comenzó a trabajar en la clínica dermatológica del doctor Arnold Klein, conocido por tratar a Michael Jackson, el Rey del Pop, por su vitiligo.

En 1982, Debbie se casó con Richard Edelman, un profesor por quien se convirtió al judaísmo. Sin embargo, su matrimonio terminó en 1989. Durante este tiempo, Michael Jackson comenzó a atenderse en la clínica, y así inició una amistad con Debbie. Fueron 15 años de consultas y conversaciones, donde Jackson le confesó su deseo de ser padre.

A mediados de la década de 1990, Jackson enfrentaba una crisis personal tras divorciarse de Lisa Marie Presley. En medio de esta tormenta, encontró en Rowe un gran apoyo. Fue entonces cuando ella le sugirió alquilar un vientre para tener hijos, ofreciéndose ella misma para hacerlo. Michael aceptó emocionado.

En septiembre de 1996, Jackson anunció que esperaba su primer hijo y mencionó a Debbie Rowe como la madre. La noticia causó revuelo entre los fans y la prensa. En noviembre de ese año, Jackson y Rowe se casaron discretamente en el Sheraton Park de Sídney, Australia.

La relación entre Michael y Debbie no parecía muy romántica según la prensa. Los periodistas notaron que rara vez se mostraban afecto en público.

Parecían una familia feliz, pero había rumores de que Jackson y su esposa no se amaban y no vivían juntos.

En una entrevista, Debbie salió al cruce de las versiones: “Me casé y tuve un bebé con el hombre que siempre amaré y estoy en la cima del mundo. La única vez que me siento triste es cuando veo citas que se me atribuyen y que nunca dije o cuando escucho a comediantes nocturnos lanzar golpes bajos a mi marido cuando no son ciertos. No creas el 99% de la basura que leés o escuchás. Sé que estaremos bajo un escrutinio público cada vez mayor, pero sé que siempre será parte de estar casado con Michael”.

Pese a las especulaciones, la pareja tuvo dos hijos: Michael Joseph Jackson Jr., conocido como Prince, nacido el 13 de febrero de 1997, y Paris Jackson, nacida el 3 de abril de 1998.

Debbie admitió que nunca desempeñó un papel activo como madre. Según sus propias palabras, Michael hacía todo el trabajo. Tras el nacimiento de Paris, Rowe pidió el divorcio. En 1999, el matrimonio terminó, Michael obtuvo la custodia completa de los niños y Debbie recibió diez millones de dólares.

En 2004, Rowe solicitó la custodia temporal de sus hijos en medio de los problemas legales de Jackson. Testificó a favor de él, describiéndolo como un buen padre y persona. Tras la muerte de Michael en 2009, Debbie y Katherine Jackson, la madre del cantante, llegaron a un acuerdo sobre la custodia de los niños, permitiendo a Debbie visitarlos regularmente.

Debbie Rowe, actualmente de 65 años, trabajó para recuperar la relación con sus hijos, especialmente con Paris, a quien ayudó durante una depresión. En 2016, Rowe fue diagnosticada con cáncer de mama, y Paris la acompañó durante su tratamiento. Hoy, Rowe mantiene una relación saludable con sus hijos y vive con el productor musical Marc Schaffel desde 2014.

