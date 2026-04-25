Querido panadero costarricense rompe en llanto frente a su local por dura situación que atraviesa (video)

El querido panadero costarricense conocido como Mailo, quien ha ganado gran repercusión por su contenido en redes sociales, se mostró llorando frente a su negocio ante una dura situación que atraviesa.

Recientemente, su panadería Mailos, ubicada en Desamparados, fue clausurada mientras él todavía cocinaba varios de sus productos. Tras el cierre, el emprendedor estuvo regalando la repostería y postres que le quedaban en vía pública, lo cual también ocasionó conflicto con la policía municipal.

Este sábado 25 de abril regresó a su negocio, en el que se ven las etiquetas de clausura y allí se sentó a llorar. Sin embargo, a pesar de la tristeza, aprovechó para compartir un mensaje de esperanza.

Según Danilo Cerdas, nombre real del panadero, tras lo sucedido, habló con Dios y le pidió que le diera sabiduría para afrontar este momento.

“Cuando uno ama lo que hace, lo que quiere es seguir creciendo y salir adelante. No ha sido fácil, pero aquí seguimos… con fe, con ganas y con el corazón puesto en cada cosa que hacemos", escribió.

“Sé que vamos a salir de esta. Gracias a Dios por cada oportunidad. Y gracias a cada uno de mis estimados clientes, porque con su apoyo seguimos firmes. Y a usted, mi amigo, que siempre está con un like, un comentario o compartiendo… gracias de verdad", agregó.

Mailo se mostró desconsolado frente a su panadería. (Captura)

Cerdas, con su simpatía, se ha metido en el corazón de miles de ticos, quienes hoy lo llenan de muestras de solidaridad. Además de su personalidad sencilla y sus apetecidos postres, el josefino destaca porque comparte gratuitamente recetas y tutoriales para que otros puedan emprender.

Por otra parte, la clausura de Mailos no solo es un golpe para él y sus clientes, sino que en el local trabajan aproximadamente 15 personas.