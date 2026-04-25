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Querido panadero costarricense rompe en llanto frente a su local por dura situación que atraviesa (video)

Mailo, como se le conoce en redes sociales, goza de gran popularidad en redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
Panaderia Mailos Desamparados
La popular panadería Mailos se ubica en Gravilias de Desamparados, San José. (Alonso Tenorio)







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Mailo
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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