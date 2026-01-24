Viva

Querido cantante de agrupación nacional lucha por su vida en el Calderón Guardia: ‘Él no está bien’

Otro reconocido artista e íntimo amigo, reveló el estado de salud del vocalista

Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Carlos Cruz permanece en sala de shock tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico, según informó su esposa.
Carlos Cruz permanece en sala de shock tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico, según informó su esposa. (Facebook)







