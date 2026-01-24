Querido cantante de agrupación nacional lucha por su vida en el Calderón Guardia: ‘Él no está bien’

El querido cantante Carlos Cruz, vocalista de la agrupación nacional Los huracanes, sigue luchando por su vida en el hospital Calderón Guardia. Apenas hace unos días, el artista despertó del coma en el que estaba, tras sufrir un accidente cerebrovascular, pero su condición aún es crítica.

Así lo detalló su amigo cercano y colega, Jonathan Samuel. El exparticipante del programa Tu cara me suena brindó una entrevista a De boca en boca, en la que habló sobre la complicada situación que enfrenta Cruz.

De acuerdo con Samuel, el artista dominicano, quien radica hace 30 años, tuvo un coágulo en su cerebro y esto le afectó su capacidad de habla y escritura.

“Imagínate para un cantante, para un músico, lo que es eso. Se le vio afectada el habla y la escritura, entonces, hay momentos en que tal vez se desespera un poco porque no puede comunicar lo que piensa”, comentó.

“Él no está bien, en realidad no está bien. Estamos pidiéndole mucho a Dios por su salud, por su familia también porque Carlos es el sustento”, agregó con pesar.

Jonathan Samuel habló de la salud de Carlos Cruz

Jonathan Samuel recordó que, en 2024, Carlos había sufrido otro coágulo que lo dejó en situación crítica.

Jonathan Samuel explicó que Carlos Cruz tiene dificultades para hablar y escribir. (Captura de video)

No obstante, en esa ocasión la complicación fue en sus intestinos. Tras varias operaciones, pudo reponerse y hasta hace unos meses se encontraba participando activamente de shows en vivo con Los huracanes.

“Otra vez vamos rogando a Dios, otra vez como cuando nos quedamos allá en el hospital afuera, rogándole a Dios por tu vida. Hay muchas personas que te necesitan de este lado”, dijo su amigo.

“Así que le pido a Dios que te dé fuerza. No hay otra manera de encontrar esa fuerza que ocupas en este momento que no sea por medio de él” sentenció.

Esposa de Carlos Cruz pidió oraciones

El pasado 15 de enero, la esposa del músico Carlos Cruz, vocalista de la agrupación Los huracanes, solicitó oraciones por la salud del artista, quien permanecía en sala de shock tras sufrir un infarto cerebrovascular isquémico.

Ivonne Arley compartió el mensaje mediante su cuenta de Facebook, donde informó sobre la condición médica de su esposo y pidió apoyo espiritual en este momento crítico.

“Solo pido sus oraciones. Tengo a mi esposo (C. Cruz) en sala de shock. Infarto cerebrovascular isquémico. Confío en Dios”, escribió Arley en la publicación.