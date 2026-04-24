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Querida presentadora regresa a Repretel en medio de duro momento de su lucha contra el cáncer: ‘No es fácil’

La conductora abrió su corazón a pocos días de regresar a Canal 6

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Por Juan Pablo Sanabria

Repretel vivirá muy pronto el regreso de una de sus presentadoras más queridas. Aunque el ambiente será festivo, la previa también tiene su parte gris para la figura televisiva, quien desde hace años afronta un proceso de lucha contra el cáncer.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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