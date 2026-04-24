Querida presentadora regresa a Repretel en medio de duro momento de su lucha contra el cáncer: ‘No es fácil’

Repretel vivirá muy pronto el regreso de una de sus presentadoras más queridas. Aunque el ambiente será festivo, la previa también tiene su parte gris para la figura televisiva, quien desde hace años afronta un proceso de lucha contra el cáncer.

Se trata de María González Roesch. Ella es parte del nuevo elenco de Conexión fútbol, programa que tendrá su reestreno este 26 de abril a las 7:30 p. m. por Canal 6.

A pocos días de volver a la pantalla, la conductora atraviesa una dura etapa.

María González, presentadora de Repretel, compartió una imagen suya donde aparece realizándose un TAC como parte de los controles por el cáncer que padece. (Instagram)

A través de un mensaje a su comunidad de Instagram, González detalló que inició otra vez con exámenes de control para la enfermedad, que entró en remisión hace unos meses, lo cual es más que retador a nivel emocional.

“Volver a los controles después de un cáncer no es fácil. A veces es como regresar, por un momento, a todo lo vivido… y la ansiedad aparece. Pero también es una oportunidad para recordar todo lo que ya hemos avanzado y superado”, escribió.

Sin embargo, aseguró que se aferra a su fe para iniciar este proceso, el cual le llega luego de que, en enero, se sometiera a la última inmunoterapia.

“Hay batallas que se enfrentan con fuerza, pero también con fe. Si están pasando por algo similar, ¡les abrazo muy, muy fuerte! Dios tiene el control”, concluyó.