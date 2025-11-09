Viva

Querida influencer anunció la muerte de su padre: ‘No sé cómo asimilarlo’

La tiktoker costarricense Priscilla Robert, conocida por dar las mejores ofertas de aplicaciones de comida, contó la difícil noticia en un video

Por Fiorella Montoya
Priscilla Robert se despidió de su padre con un emotivo video que generó solidaridad entre decenas de seguidores en Costa Rica.
Priscilla Robert se despidió de su padre con un emotivo video que generó solidaridad entre decenas de seguidores en Costa Rica. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







