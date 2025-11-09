Querida influencer anunció la muerte de su padre: ‘No sé cómo asimilarlo’

Priscilla Robert se despidió de su padre con un emotivo video que generó solidaridad entre decenas de seguidores en Costa Rica.

La creadora de contenido costarricense Priscilla Robert, conocida en TikTok por compartir videos sobre las mejores ofertas en aplicaciones de comida, anunció que su padre falleció el viernes en la noche. La noticia conmovió a sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

“Mi papá se fue de este mundo, falleció”, expresó la influencer en un video publicado en su cuenta de TikTok. Entre lágrimas, Robert explicó que grabó el mensaje para dar contexto a su comunidad, ya que en los próximos días podría mostrarse “muy apagada” o ausentarse temporalmente de la red.

La creadora recordó que su padre disfrutaba ver sus videos y se sentía orgulloso de su trabajo. “Él siempre les enseñaba a los amigos, a los familiares, conocidos, ‘mi hija hace TikTok’, y se sentía muy feliz por eso”, comentó.

En su mensaje, Priscilla compartió que espera que su padre pueda verla “desde el cielo” y sepa cuánto lo amaba. “Fue todo muy repentino. Me siento en shock y no sé cómo asimilarlo... pero esa sensación, ese vacío que uno siente en el pecho, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, afirmó.

La influencer destacó que su papá fue un hombre cariñoso y muy presente. “Él y mi mamá llevaban más de 30 años de casados. Para ella también es durísimo, igual que para mi hermano. Estamos pasando un duelo bastante duro”, sentenció.

Visiblemente afectada, la tiktoker contó que ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. “Todavía siento esa sensación feísima en el pecho”, dijo. Antes de terminar el video, agradeció a su comunidad por el apoyo constante. “Les quería contar esto porque los quiero mucho. Tal vez a alguno de ustedes le ha pasado algo similar y nos pueden acompañar en nuestro dolor”, concluyó.

En redes sociales, seguidores costarricenses han llenado sus publicaciones con mensajes de aliento. “Te vio hacerte de las influencer más queridas en cuestion de días, que esa sea tu fuerza para continuar”, “lo lamento mucho, espero que Dios te dé fortaleza” y “s Pri llora, lloramos todos”, son parte de la decena de mensajes que recibió la joven.