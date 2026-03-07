Qué ver en Netflix: 10 series y películas para disfrutar el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Estas son las 10 producciones más recomendadas en Netflix para el fin de semana del 7 y 8 de marzo, entre series populares y películas recientes.

El fin de semana del 7 y 8 de marzo trae nuevas opciones para quienes buscan entretenimiento en casa. Netflix mantiene un catálogo amplio con producciones de drama, romance, suspenso, crimen y relatos basados en hechos reales.

Entre las opciones destacan nuevas temporadas de series populares y películas que combinan misterio, historias reales y cine familiar. A continuación se presenta una selección con cinco series y cinco películas disponibles en la plataforma para disfrutar durante estos días.

Series recomendadas en Netflix este fin de semana

1. Bridgerton, cuarta temporada (2026)

La cuarta temporada de Bridgerton centra la historia en Benedict, el segundo hijo de la familia. El personaje mantiene una vida bohemia y evita el matrimonio.

Todo cambia cuando conoce a una misteriosa Dama Plateada en el baile de máscaras organizado por su madre. La temporada cuenta con ocho episodios y combina romance con drama.

2. En el barro, segunda temporada (2026)

La trama de En el barro se desarrolla en la prisión femenina La Quebrada. Las internas enfrentan la llegada de una nueva directora y el surgimiento de una banda liderada por una reclusa violenta.

Una traición coloca a la Borges ante un dilema que cambia el equilibrio dentro del penal. La temporada tiene ocho episodios.

3. Una amistad, un asesinato (2026)

Esta serie de true crime se sitúa en un pequeño pueblo de Dinamarca que vivió ocho años bajo el temor de un criminal en serie.

Tras su captura, Amanda, Nichlas y Kiri descubren que el responsable de los asaltos, secuestros y asesinatos era su amigo cercano. La producción presenta tres episodios.

4. Doc (2026)

La historia sigue a Andrés Ferrara, jefe de medicina interna que pierde la memoria de los últimos doce años después de un intento de asesinato.

El médico enfrenta una vida que no reconoce. Debe reconstruir sus relaciones personales y profesionales. La serie presenta diez episodios.

5. El mentalista (2008-2015)

La serie presenta a Patrick Jane, un exmédium televisivo que decide colaborar con el Departamento de Investigación de Crímenes de California.

Su esposa y su hija fueron asesinadas. Jane usa su capacidad de observación y deducción para resolver casos complejos. La producción cuenta con siete temporadas.

Películas recomendadas en Netflix este fin de semana

1. Acusada (2026)

El filme narra la historia de una ginecóloga reconocida cuya vida cambia cuando enfrenta acusaciones graves.

Las denuncias ponen en riesgo su carrera y su matrimonio. La película tiene una duración de 1 h 47 min.

2. Jerarquía (2024)

La trama se desarrolla en el instituto Jooshin, una escuela dominada por el 0,01% de estudiantes más influyentes.

La llegada de un alumno tímido altera el equilibrio entre los jóvenes y revela tensiones internas. Duración: 1 h 34 min.

3. Cortafuego (2026)

Tras la muerte de su esposo, Mara viaja con su hija Lide y otros familiares a una casa en el bosque.

La visita busca cerrar heridas del pasado. El plan cambia cuando Lide desaparece durante un incendio forestal. La familia se adentra en el bosque mientras el fuego avanza y surgen sospechas dentro del grupo. Duración: 1 h 47 min.

4. Karate Kid (2010)

La película cuenta la historia de Dre Parker, un joven que sufre acoso escolar. El conserje del edificio, el señor Han, decide enseñarle kung-fu para enfrentar a su agresor. El entrenamiento se convierte en una lección de disciplina y confianza. Duración: 2 h 20 min.

5. El mundo temblará (2025)

El filme se basa en hechos reales ocurridos en enero de 1942 en el campo de exterminio de Chełmno. Michał Podchlebnik y Solomon Weiner logran escapar del lugar. Buscan revelar lo ocurrido en uno de los seis campos creados para el asesinato en masa durante la Segunda Guerra Mundial.

De más de 320.000 judíos enviados a Chełmno, solo cuatro sobrevivieron. La película dura 1 h 49 min.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.