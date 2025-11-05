¿Qué reveló Millie Bobby Brown en una entrevista previa sobre su relación con David Harbour en ‘Stranger Things’?

Millie Bobby Brown mostró incomodidad en una entrevista de 2024 al hablar de David Harbour, antes de acusarlo por comportamiento intimidante.

Una entrevista de Millie Bobby Brown con MTV, realizada en 2024, volvió a circular tras nuevas acusaciones contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things.

Según el medio británico The Sun, el material revelaría indicios de una relación tensa entre los actores, mucho antes de que trascendieran públicamente los señalamientos de la joven intérprete.

La conversación ocurrió durante una promoción en el canal MTV, donde el presentador Josh Horowitz le preguntó a Brown si Harbour sería el encargado de oficiar su boda con Jake Bongiovi, con quien contrajo matrimonio este año.

La actriz respondió con aparente incomodidad: “Sí. Sí… No sé cómo me siento. Eso ahí”, generando interpretaciones sobre un malestar que ya existía.

El video reapareció en medio de la atención mediática generada por una publicación del portal Radar Online. En ella se reveló que Brown habría denunciado a Harbour por intimidación y acoso moral durante las grabaciones de la serie. Como resultado, los estudios encargados de Stranger Things habrían iniciado una investigación interna.

La información disponible no detalla el desenlace de dicha investigación. Sin embargo, se confirmó que las denuncias de Brown no se relacionaban con conducta sexual inapropiada.

En la producción de Netflix, Brown interpreta a Eleven, la protagonista con habilidades sobrenaturales, mientras Harbour da vida a Jim Hopper, su figura paterna en la historia.

Ni Millie Bobby Brown ni David Harbour se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Los productores de Stranger Things tampoco han emitido declaraciones oficiales.

La quinta y última temporada de Stranger Things ya tiene fecha de estreno. La primera tanda de episodios se lanzará el 26 de noviembre y el episodio final estará disponible el 31 de diciembre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.