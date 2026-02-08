Viva

¿Qué pasó en ‘Viva los 90’s Fest’? Véalo en estas fotografías

El concierto tuvo lugar este 7 de febrero en el Anfiteatro Imperial, en Parque Viva

Por Juan Pablo Sanabria

Puede sonar duro o a satisfacción de una vida bien gozada, lo cierto es que ya han pasado 36 años desde 1990. Aunque eso no quiere decir, claro está, que el tiempo le haya quitado lo bailado a quienes vivieron sus mejores primaveras en aquella década.








