¿Qué pasó en ‘Viva los 90’s Fest’? Véalo en estas fotografías

Puede sonar duro o a satisfacción de una vida bien gozada, lo cierto es que ya han pasado 36 años desde 1990. Aunque eso no quiere decir, claro está, que el tiempo le haya quitado lo bailado a quienes vivieron sus mejores primaveras en aquella década.

De esto fue testigo el evento Viva los 90s Fest, que se llevó a cabo este sábado 7 de febrero en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva.

Allí, más que ser parte de un concierto, muchos compraron boleto para revivir al menos uno de aquellos días, donde sonaba lo de “Azul Azul con este baile que es una bomba”,“Señorita, a mí me gusta tu style” y tantas canciones que hoy son clásicos.

La jornada fue larga, como una resaca después de los 40. Empezó desde las 3 p. m. con artistas nacionales como Tapón y Pato Barraza, y cerró a las 10 p. m. con el ska panameño de Los Rabanes en la tarima.

Corear fue deber, o más bien una respuesta automática a los versos que eran banda sonora de casi todos los presentes en el festival. La memoria muscular de tantas noches de baile suplantó a cualquier coreografía, aunque a más de uno, rodillas y espalda le pidieron que si bajaban hasta el suelo, después fueran “suavecito para arriba”.

Aquí puede repasar en fotografías lo que fue Viva los 90s Fest.

The Sacados, conocidos por interpretar el tema 'Bikini a lunares amarillos' y otros éxitos, dieron alegría desde que iluminaron el escenario con sus llamativos atuendos. (David Chacón)

Costa Rica ya es como una segunda casa para Los Rabanes, quienes cerraron el concierto. (David Chacón)

Desde Bolivia, Azul Azul trajo "el rico baile que es una bomba" al Parque Viva. (David Chacón)

El famoso 'Maestro Pipón' no renuncia a su sello 'dark'. (David Chacón)

Aunque la jornada fue larga, al público le quedó energía para cerrar la noche con Los Rabanes. (David Chacón)