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¿Qué pasó en La Sabana? Vea lo cambiado que lució el parque este domingo

El icónico recinto josefino presentó un panorama muy diferente este 22 de marzo. Aquí puede ver las fotos

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Por Juan Pablo Sanabria

El parque de La Sabana es, con su inmensidad, vegetación y frescura, un sitio lleno de encanto. Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo, a sus senderos también los acechan la soledad y la sensación de inseguridad.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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