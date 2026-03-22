¿Qué pasó en La Sabana? Vea lo cambiado que lució el parque este domingo

El parque de La Sabana es, con su inmensidad, vegetación y frescura, un sitio lleno de encanto. Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo, a sus senderos también los acechan la soledad y la sensación de inseguridad.
Prueba de eso fue este domingo 21, cuando el parque josefino lució un rostro muy distinto gracias al Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA). El evento cultural se apropió de La Sabana, donde desde temprano se respiró un ambiente familiar.
Sonrisas, comida, ventas y hasta chiquillos encaramados en árboles construyeron un ambiente único en el lugar. Las actividades infantiles fueron las que más concentraron público, aunque los stands de emprendedores también tuvieron buena visita.
Por la noche, el parque seguirá despierto, con conciertos de los artistas nacionales Stephie Davis, Debi Nova y Jenny Berggren, de Ace of Base.
Aquí puede ver cómo empezó la jornada del FIA de este domingo; evento que tiene por sede principal el parque de La Sabana y que se extenderá hasta el próximo 29 de marzo.
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