¿Qué pasó en La Sabana? Vea lo cambiado que lució el parque este domingo

El parque de La Sabana es, con su inmensidad, vegetación y frescura, un sitio lleno de encanto. Sin embargo, durante la mayor parte del tiempo, a sus senderos también los acechan la soledad y la sensación de inseguridad.

Porque, aparte de los infaltables mejengueros y quienes salen a correr, al icónico recinto suele faltarle brillo; sobre todo entre semana. No es que el espacio no pueda lucirse, para nada, cuando hay inversión y un esfuerzo articulado detrás la cosa cambia.

Prueba de eso fue este domingo 21, cuando el parque josefino lució un rostro muy distinto gracias al Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA). El evento cultural se apropió de La Sabana, donde desde temprano se respiró un ambiente familiar.

Sonrisas, comida, ventas y hasta chiquillos encaramados en árboles construyeron un ambiente único en el lugar. Las actividades infantiles fueron las que más concentraron público, aunque los stands de emprendedores también tuvieron buena visita.

Por la noche, el parque seguirá despierto, con conciertos de los artistas nacionales Stephie Davis, Debi Nova y Jenny Berggren, de Ace of Base.

Aquí puede ver cómo empezó la jornada del FIA de este domingo; evento que tiene por sede principal el parque de La Sabana y que se extenderá hasta el próximo 29 de marzo.

Decenas de niños observaron con atención y muchas risas un show infantil que se presentó en los alrededores del parque. (Lilly Arce)

Los asistentes recorrieron los stands disponibles en el parque de La Sabana. (Lilly Arce)

Estos papalotes fueron parte de la oferta comercial. (Lilly Arce)

Estos niños se encaramaron a un árbol, como parte de un día lleno de diversión en La Sabana. (Lilly Arce)

En unas horas, en el FIA, se presentarán en concierto Stephie Davis, Debi Nova y Jenny Berggren de Ace of Base. (Lilly Arce)

Desde temprano, esta familia artesana puso a la venta sus piezas en La Sabana. (Lilly Arce)

Las actividades infantiles cautivaron al público. (Lilly Arce)