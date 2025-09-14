¿Qué le pasó a Lily Collins? Aparición en desfile de Nueva York genera preocupación entre sus fanáticos

La delgadez de Lily Collins en la semana de la moda en Nueva York generó inquietud entre sus fanáticos en redes sociales. Foto:

La actriz Lily Collins, de 36 años, generó preocupación entre sus seguidores tras aparecer notoriamente delgada en el desfile de la firma Calvin Klein, durante la actual edición de la semana de la moda en New York.

Las imágenes se captaron el 12 de setiembre pasado, en la ciudad de Nueva York, y circularon rápidamente en redes sociales, donde los usuarios expresaron inquietud por la delgadez extrema de la artista, resaltando especialmente su cintura y abdomen.

En los comentarios publicados, algunos usuarios indicaron que nunca antes se le había visto tan delgada. Otros calificaron su aspecto como “poco saludable” y especularon sobre posibles problemas de salud.

Incluso, surgieron afirmaciones de que “algo grave podría estar ocurriendo con ella”.

Collins es hija del músico Phil Collins. Se ha consolidado como una figura reconocida en el entretenimiento gracias a su papel protagónico en la serie de Netflix Emily en París.

Además, ha trabajado en producciones como Un sueño posible (2009) y Mank (2020). También participó en la serie Ted Bundy: La irresistible cara del mal.

En el ámbito personal, está casada desde el 2020 con el director y guionista Charlie McDowell, hijo del actor Malcolm McDowell.

