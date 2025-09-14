Cillian Murphy responde con ironía tras ser confundido con un zombi en película de terror

Murphy fue confundido con un zombi por su aspecto en Oppenheimer y confirmó que regresará brevemente en Exterminio 4.

Cillian Murphy, protagonista de Oppenheimer y ganador del Oscar por su papel como el físico Robert Oppenheimer, fue confundido con un zombi tras el lanzamiento de la película Exterminio 3: La Evolución. La reacción del actor irlandés de 49 años no pasó desapercibida.

La confusión surgió por dos razones. Por un lado, Murphy bajó de peso de forma considerable para interpretar al creador de la bomba atómica. Por otro, su participación en la película Exterminio (2002) lo convirtió en ícono del género. En esa historia, interpretó a Jim, un hombre que despierta de un coma 28 días después de iniciada una pandemia zombi en el Reino Unido.

En 2007, la franquicia continuó con Exterminio 2, sin la participación de Murphy ni del director Danny Boyle y el guionista Alex Garland. La trama se ubicó 28 semanas después de los primeros contagios. Ahora, dos décadas más tarde, regresaron Boyle y Garland con la producción de Exterminio 3: La Evolución, lo que hizo que muchos pensaran que Murphy también volvería.

Desde el lanzamiento del tráiler en diciembre de 2024, los fanáticos especularon que uno de los zombis mostrados era Jim. Murphy, quien no tiene redes sociales, conoció estas teorías gracias a su hijo, según reveló al medio Observer.

En tono irónico, afirmó que se sentía halagado de que lo compararan con un cadáver zombi. Aunque no participó en Exterminio 3, confirmó que aparecerá brevemente en la próxima entrega, Exterminio 4: El templo de los huesos, que se estrenará en 2026.

El director Danny Boyle también reveló que existe la posibilidad de una quinta película. Murphy tendría un papel protagónico si la franquicia logra buena taquilla. La nueva trilogía seguiría con Exterminio 5, aún sin luz verde para producción.

Exterminio 3: La Evolución ocurre 28 años después del brote viral. Los personajes principales son Jamie (Aaron Taylor-Johnson), Isla (Jodie Comer) y su hijo de 12 años, Spike (Alfie Williams). La familia vive en una isla, pero decide salir de ella para que el niño enfrente el mundo real como parte de un rito de madurez.

La secuela directa, Exterminio 4: El templo de los huesos, cambia el enfoque y presenta un culto liderado por Jimmy Crystal (Jack O’Connell). En la historia también aparecen Spike y el doctor Kelson (Ralph Fiennes). En este contexto, Murphy hace una breve aparición.

Boyle aseguró a IGN que, si se aprueba la producción de Exterminio 5, el papel de Murphy será central.

El físico deteriorado que mostró Murphy en Oppenheimer también alimentó las comparaciones con zombis. El actor aclaró en entrevista con The Guardian que la pérdida de peso fue extrema. No reveló cuántos kilos bajó, pero afirmó que llegó a un punto donde dejó de interesarse por la comida. Lo hizo para encarnar mejor al personaje, quien tampoco comía mucho.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.