Cillian Murphy responde con ironía tras ser confundido con un zombi en película de terror

Actor de Oppenheimer fue vinculado con zombi en ‘Exterminio 3: La Evolución’ y su reacción sorprendió a sus seguidores

Por O Globo / Brasil / GDA
Murphy fue confundido con un zombi por su aspecto en Oppenheimer y confirmó que regresará brevemente en Exterminio 4.
Murphy fue confundido con un zombi por su aspecto en Oppenheimer y confirmó que regresará brevemente en Exterminio 4. (O Globo/GDA)







