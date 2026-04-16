Viva

¿Qué le pasó a Katie tras ocho años desaparecida? ‘La posesión de la momia’ tiene la respuesta

La película de terror se estrena en los cines de Costa Rica este jueves 16 de abril

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La posesión de la momia
Una niña se perdió en El Cairo hace ocho años y, para sorpresa de sus padres, apareció con vida. Sin embargo, ella trae consigo un misterio que aterrorizará a todos en 'La posesión de la momia'. (Cortesía Rola)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La posesión de la momiaCine
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.