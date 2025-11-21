Brendan Fraser confirma oficialmente una nueva entrega de ‘La momia’ junto a Rachel Weisz y promete dar a los fanáticos todo lo que desean

Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a la pantalla en una nueva entrega de “La momia”, aún sin título ni fecha oficial de rodaje.

El actor Brendan Fraser confirmó públicamente el inicio de una nueva película de la franquicia La momia, en la que volverá a interpretar al personaje de Rick O’Connell. También se anunció el regreso de Rachel Weisz como la arqueóloga Evelyn Carnahan, con quien compartió pantalla en las dos primeras entregas de la saga.

Variety informó que la preproducción del largometraje comenzó el 5 de noviembre, aunque hasta ahora el protagonista se refirió por primera vez al proyecto en una entrevista distribuida por Associated Press.

En sus declaraciones, Fraser mencionó que esta es la película que siempre quiso hacer. Comparó el nuevo proyecto con la tercera entrega, La momia: La tumba del emperador Dragón (2008), la cual protagonizó sin la participación de Weisz.

Según explicó, en ese entonces trabajaron con un equipo diferente y dieron su mejor esfuerzo, pero ahora considera que es el momento adecuado para ofrecer a los seguidores de la saga lo que han esperado.

La momia (1999) y El regreso de la momia (2001) son las dos entregas anteriores donde Fraser y Weisz compartieron protagonismo. Ambas fueron éxitos de taquilla y consolidaron a sus personajes como figuras icónicas del cine de aventuras.

El nuevo filme no cuenta todavía con un título oficial ni una fecha confirmada para el inicio de grabaciones o su eventual estreno.

La dirección estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables de producciones como Casamiento sangriento (2019) y Scream 5 (2022).

Rachel Weisz ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2006 por su papel en el drama El jardinero fiel (2005), dirigido por el brasileño Fernando Meirelles. Por su parte, Fraser obtuvo el Oscar a Mejor Actor en 2023 gracias a su interpretación en La ballena (2022).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.