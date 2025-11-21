Viva

Brendan Fraser confirma oficialmente una nueva entrega de ‘La momia’ junto a Rachel Weisz y promete dar a los fanáticos todo lo que desean

El actor confirmó que regresará como Rick O’Connell en una nueva película, esta vez con Rachel Weisz retomando su icónico papel

Por O Globo / Brasil / GDA
Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a la pantalla en una nueva entrega de “La momia”, aún sin título ni fecha oficial de rodaje.
Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a la pantalla en una nueva entrega de “La momia”, aún sin título ni fecha oficial de rodaje. (Universal Pictures/Universal Pictures)







