Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan a ‘La Momia’: el proyecto que revive tras el fracaso con Tom Cruise

El estudio Universal reunirá nuevamente a Brendan Fraser y Rachel Weisz en un nuevo largometraje de la franquicia La Momia.

Ambos actores protagonizaron las cintas La Momia (1999) y El regreso de la Momia (2001), donde interpretaron al explorador Rick O’Connell y la arqueóloga Evelyn Carnahan, respectivamente.

Fraser también participó en La Momia: La tumba del Emperador Dragón (2008), pero en esa ocasión la actriz Rachel Weisz no formó parte del reparto. Su personaje fue interpretado por Maria Bello.

En 2017, Universal intentó reiniciar la franquicia con una nueva versión de La Momia, esta vez protagonizada por Tom Cruise. El filme tenía la intención de abrir un universo cinematográfico que incluiría a los clásicos monstruos del estudio, como el Hombre Invisible y Frankenstein.

La recepción del público y de la crítica resultó negativa, lo que provocó la cancelación del proyecto. Aunque logró recaudar $409 millones en taquilla mundial, la película tuvo un costo estimado de $125 millones, sin incluir promoción, por lo que los estudios consideraron que el resultado no justificaba la continuidad del universo compartido.

La cinta de Cruise se convirtió en uno de los pocos fracasos comerciales en la carrera del protagonista de la saga Misión: Imposible.

De acuerdo con información publicada por la revista Variety, el nuevo filme con Fraser y Weisz será dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas reconocidos por su trabajo en cintas de terror como Scream (2022).

El proyecto aún no tiene fecha de inicio de rodaje ni de estreno.

La participación de Rachel Weisz resulta llamativa para los seguidores de la franquicia, ya que se ausentó de la tercera entrega. Su regreso se da luego de que la actriz ganara el premio Óscar a Mejor Actriz de Reparto en 2006, por su papel en el drama El jardinero fiel (2005), dirigido por el brasileño Fernando Meirelles.

Brendan Fraser también recibió un Óscar en 2023 como Mejor Actor, por su actuación en el filme La ballena (2022), consolidando así un regreso exitoso a Hollywood tras varios años alejado de los grandes proyectos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.