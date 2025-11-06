Viva

Brendan Fraser y Rachel Weisz regresan a ‘La Momia’: el proyecto que revive tras el fracaso con Tom Cruise

Una nueva entrega de ‘La Momia’ revive la franquicia con Brendan Fraser y Rachel Weisz como protagonistas. Conozca por qué fracasó la versión con Tom Cruise y qué cambia ahora

Por O Globo / Brasil / GDA
Universal retoma la saga La Momia con Fraser y Weisz tras el fracaso de la versión con Cruise en 2017.
Universal retoma la saga La Momia con Fraser y Weisz tras el fracaso de la versión con Cruise en 2017.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

