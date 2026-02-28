¿Qué le pasó a Jim Carrey? El actor luce ‘irreconocible’ durante un homenaje en Francia

El actor canadiense Jim Carrey, quien recibió un premio honorífico César, posa con su trofeo durante la 51.ª edición de la ceremonia de los Premios César, celebrada en el teatro Olympia, en París, el 26 de febrero de 2026.

Jim Carrey apareció este viernes 27 de febrero en la edición 2026 de los César, galardones del cine francés donde recibió un premio honorífico. Sin embargo, hubo una situación que llamó la atención en los medios y las redes sociales.

La situación comenzó luego de que circularan las primeras imágenes de la gala. Carrey usó un traje negro con camisa y corbata que combinaba. Además, lució su cabello largo y peinado hacia un lado; sin embargo, su rostro fue lo que se llevó todos los comentarios, ya que lucía como si estuviera inflamado.

Para muchos, el actor lucía irreconocible, pero también hubo quienes lo defendieron afirmando que es el paso natural de los años, ya que el intérprete tiene 64.

Además, se especula en medios sobre un posible rejuvenecimiento facial o cirugías plásticas, muy comunes en estos tiempos. En medio de las dudas, el actor no comentó al respecto; pero en medio de la gala sí dejó ver su espíritu divertido y alegre con muecas y chistes durante sus apariciones.

Estas son las fotos del actor:

Jim Carrey tiene 64 años y continúa vigente en la actuación. (Thomas SAMSON / AFP/Thomas SAMSON / AFP)

Jiim Carrey estuvo haciendo caras y muecas como tiene por costumbre. (Thomas SAMSON / AFP/Thomas SAMSON / AFP)